Jerv på opprykksplass: - Vi har aldri hatt så sterk vinnerkultur

Grimstad-klubben ligger på andreplass i 1. divisjon etter sterk borteseier over Åsane.

Jerv flyr høyt etter en sterk seier på sesongen. Foto: Tor Erik Schrøder

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Åsane 0–1 Jerv

– Totalt sett er det vi som produserer flest sjanser. Så forsvarer vi oss godt og rydder opp. De har vel ett skudd på mål i hele kampen, sier Arne Sandstø til Fædrelandsvennen etter at Jerv slo Åsane 1–0 på bortebane.

Det avgjørende målet var av det vakre slaget. Willis Furtado mottok ballen dypt i banen. Tok den med seg og avanserte inn i 16-meteren til Åsane, før han fintet vertenes venstreback og la ballen fint i mål med sitt høyrebein.

– Det er et helt fantastisk raid han har på det målet sitt, beskriver Sandstø.

Vinnerkultur

Seieren gjør at de gulkledde fra Grimstad nå ligger på andreplass etter ti serierunder. Det er bare HamKam som har plukket flere poeng (23) enn Sandstøs menn (20). Jerv-treneren er strålende fornøyd med det hans spillere har vist i åpningen av sesongen.

– Vi har hatt en meget god start. Vi er et lag som vil opp og fram, så vi er fremdeles frustrerte over at vi tapte mot Fredrikstad tidligere i sesongen. Men det er deilig at vi er på riktig spor, sier en engasjert Sandstø, før han legger til:

– Jerv har aldri hatt så sterk vinnerkultur som det vi har for øyeblikket.

– Hvordan har dere klart å skape det?

– Først og fremst har vi spillere som virkelig vil vinne. De er her for å ta steg, og vil opp og fram og bli bedre. Det er en stor faktor som gjør at folk er veldig gira på å vinne. Så er det et utrolig trøkk i garderoben, sier treneren til Fædrelandsvennen.

Roser Furtado

Jervs kantspiller Willis Furtado har vært en attraksjon i 1. divisjon denne sesongen. 23-åringen har en kombinasjon av rå styrke og fantastiske ferdigheter med ball. Furtado står nå med tre mål og tre målgivende pasninger. Sandstø er ikke overrasket.

– Vi speidet ham før han kom, så vi har visst hva han kan. Vi visste at han hadde ferdigheter, men samtidig trengte han spilletid. Han har godt av oss, og vi har godt av ham, sier Sandstø om sin stjernespiller.

Etter 1–0-seieren over Åsane står Jerv nå med tre strake seire. Men det er ingen grunn til å hvile på laurbærene av den grunn. Grimstad-klubben skal spille mot Ull/Kisa, Aalesund og Ranheim i de tre neste kampene før sommerpausen 21. juli.