Får beholde Formel 1-plassen etter skandalevideo

Formel 1-teamet Haas har bestemt seg for at russeren Nikita Mazepin (21) får beholde sin plass sammen med Michael Schumachers sønn Mick (21) – til tross for at han delte en meget omstridt video.

NYKOMMER: Nikita Mazepin. Foto: XPB / XPB Images/Press Association Images

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Den russiske milliardærsønnen la ut en video av seg selv på Instagram der han tafser på brystene til en kvinne. På sosiale medier er det nå mange som uttrykker sin avsky over at video-saken ikke har fått følger for russeren.

Mazepins oppførsel – både på og utenfor banen – har også tidligere vært gjenstand for oppmerksomhet, men Haas-teamet bekrefter på sosiale medier at de har «behandlet saken internt» og at det står ved lag at Mazepin og Schumacher utgjør deres duo for 2021.

Teamchef Günther Steiner var svært fornøyd da han kunne erstatte dansken Kevin Magnussen med russeren – som er sønn av den styrtrike Dmitrij Mazepin, som blant annet er stor innen kunstgjødsel.

Men Mazepin skapte umiddelbart reaksjoner ved å legge ut en veldig spesiell «story» på Instagram, der han fra forsetet tafser på brystene til en kvinne som sitter i baksetet. Det ender med at hun gir ham fingeren. I teksten står det at «hun er den beste».

Videoen ble riktignok hurtig fjernet, men mange medier hadde allerede rukket å sikre seg «beviset». Haas-teamet var raskt ute med en erklæring om at de fordømte oppførselen:

– Haas F1 Team godtar ikke Nikita Mazepins oppførsel i videoen, som nylig ble publisert på sosiale medier. Bare det faktum at videoen er delt på sosiale medier, finner Haas F1 Team avskyelig. Saken blir håndtert internt, og det vil ikke bli gitt flere kommentarer nå.

Så kom altså avgjørelsen på lille julaften: Saken er behandlet internt og Mazepin får fortsatt det attraktive Formel 1-setet for 2021-sesongen.

Også Nikita Mazepin har på sosiale medier unnskyldt sin oppførsel, og kvinnen som er med i videoen har meldt at de er gode venner og at det var noe de var enige om å gjøre.

Mazepin selv brukte ord som «upassende oppførsel» og at han «var lei seg» for de problemer han hadde satt Haas-teamet i.

– Som Formel 1-fører skal jeg leve opp til høyere standarder og anerkjenner at jeg har sviktet meg selv og mange andre mennesker. Jeg lover at jeg skal lære av dette.

På sosiale medier er ikke alle like fornøyd. Det er laget en emneknagg som heter #SayNoToMazepin. Der har tusener allerede uttrykt sin frustrasjon over at hverken Haas-teamet eller Formel 1-organisasjonen har gjort mer med saken.

Forbes anslo i 2015 at Nikita Mazepins far, Dmitrij, er god for 1,3 milliarder dollar, som tilsvarer 11 milliarder kroner. En rekke medier skriver at sønnen har med seg store penger inn i Haas-teamet. Corriere Dello Sport hevder at det handler om mer enn 200 millioner kroner.

Nikita Mazepin og Mick Schumacher overtar plassene til Kevin Magnussen og Romain Grosjean i Haas-bilene. De ble henholdsvis nummer 20 og 19 i VM-sesongen 2020.

Grosjean var i dette dramaet i VM-avslutningen i Bahrain: