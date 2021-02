Joshua King blir Everton-spiller

Everton blir neste stopp i fotballkarrieren til Joshua King, som har signert for Premier League-klubben ut sesongen. Overgangen ble bekreftet natt til tirsdag.

Joshua King er klar for Everton. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Publisert: Publisert: I går 22:51

Everton og Fulham skal ifølge en rekke kilder ha kjempet om den norske landslagsprofilens signatur i timene før overgangsvinduet stengte mandag.

Til slutt skal King ha bestemt seg for å takke ja til Everton, og klokken to natt til tirsdag ønsket klubben fra byen Liverpool ham velkommen på Twitter.

– Everton har signert Joshua King til slutten av 2020/21, melder kubben på sin nettside.

Dermed forlater måltyven Bournemouth etter å ha spilt for klubben siden 2015.

I Everton skal ha kjempe med blant andre Dominic Calvert-Lewin om en plass i startoppstillingen. Den italienske managerstjernen Carlo Ancelotti har det sportslige ansvaret i klubben. Ancelotti skal ha bidratt sterkt til at Kings valg falt på Everton.

Møter Solskjær til helgen

Everton møter Leeds i sin neste kamp onsdag. Kommende helg er Ole Gunnar Solskjærs Manchester United motstander i ligaen.

Interessen for Joshua King skal ha vært stor på overgangsvinduets siste dag. Tidligere mandag meldte The Athletic at Southampton og Bournemouth var i forhandlinger om en byttehandel som kunne gjøre King til Saints-spiss på permanent basis. Da skulle Shang Long angivelig gå motsatt vei.

Da klokken nærmet seg midnatt var det imidlertid klart at Everton ledet an i jakten på King.

På Goodison Park forsvant også en annen spiss ut portene mandag da Cenk Tosun ble lånt ut til Besiktas. Det banet trolig vei for en King-overgang.

Utgående kontrakt

Kings kontrakt med Bournemouth gikk i utgangspunktet ut til sommeren, og det har ikke vært aktuelt for nordmannen å forlenge den etter at klubben rykket ned fra Premier League.

Southampton og Bournemouth var i forhandlinger om den norske spissen, men Kings lønnskrav førte til at det ikke blir noe av overgangen, melder VG.

Landslagsspissen har også vært koblet til West Ham en lang periode. Også Manchester United skal ha jobbet for en overgang i fjor. King har ikke lagt skjul på at skuffelsen var stor da interessen ikke materialiserte seg i en overgang.

Nå avslutter King Bournemouth-karrieren etter 161 ligakamper og 48 mål.