Messi utvist etter slag – Barcelona tapte supercupfinalen

(Barcelona - Athletic 2–3) En sen scoring berget ekstraomganger for Athletic. Der prikket Iñaki Williams inn seiersmålet – så mistet Lionel Messi hodet.

Det var hans første røde kort i Barcelona-karrieren.

Situasjonen skjedde helt på tampen av andre ekstraomgang.

Lionel Messi sendte av gårde en skikkelig høyrehook og sendte Asier Villalibre i bakken.

Situasjonen ble sjekket av VAR og deretter ble Messi sendt av banen.

– Det er rødt kort i mine øyne. Han er nødt til å bli utestengt i tre eller fire kamper for den der, sier tidligere toppdommer Andújar Oliver hos Radio MARCA.

Messi sendte motstanderen i bakken.

– Vi er sinte, skuffede og frustrerte, alt sammen. Når du taper en finale, kommer alle disse negative følelsene. Vi gjorde store feil i taktikken vår, vi kommuniserte ikke bra, sier tomålsscorer Antoine Griezmann etter kampen, ifølge Marca.

Athletic hadde en tydelig plan om å stoppe Messi, som ble frustrert og til slutt mistet hodet.

– Dette skal Messi ha kritikk for, men han skal samtidig ha honnør for at det tok så langt tid før han mistet det, sier fotballekspert Petter Veland i Eurosports studio.

Fakta Lionel Messis statistikk i Barcelona 61360 minutter

753 kamper

648 mål

259 målgivende

78 gule kort

34 trofeer

1 rødt kort Kilde: Gracenote Les mer

Det var Griezmann som sendte Barcelona i føringen, før Oscar De Marcos utlignet for baskerne like etterpå.

Griezmann scoret igjen i andre omgang. Barcelona ledet helt til kampens siste minutt, hvor innbytter Asier Villalibre utlignet og berget ekstraomganger.

Der vartet Iñaki Williams opp med en kunstscoring da han prikket ballen opp i krysset. Her kan du se alle scoringene:

Den spanske supercupen er en turnering hvor ligamesteren møter cupmesteren, men som kanskje har større status i Spania enn andre land.

De to siste sesongene har de også hatt med semifinaler hvor nummer to i ligaen og den tapende finalisten også deltar.

PS! Hvis Lionel Messi hadde fått rødt kort hver 753. kamp, måtte han spilt 19 578 kamper for å tangere Sergio Ramos’ 26 røde kort for Real Madrid.