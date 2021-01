Nå drømmer Anna Svendsen om VM-stafett: – Jeg går gjerne startetappen

TRONDHEIM: Det var og er klassisk sprint i VM hun siktet seg inn på. Nå er tromsøværingen i ferd med å utvide registeret.

Anna Svendsen ble nummer tre på den klassiske femkilometeren i NM. Dermed melder hun seg på i kampen om en plass på det norske stafettlaget i VM. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Therese Johaug vant som hun ville nok en gang. Kathrine Rolsted Harsem ble nummer to. Men Anna Svendsen viste at hun kan gå fort også når distansen blir lengre enn sprintløypene.

Som erstatning for VM-stafett ble det utdelt medaljer på 5 km i kvinneklassen i Trondheim. En distanse som ikke gås i verdenscupen, men som er identisk med stafettetappene internasjonalt.

Den 30 år gamle sykepleierutdannede Anna Svendsen fra Tromsø har hele tiden sagt at i denne sesongen er det en VM-plass på sprinten som er det store målet.

Starter gjerne

Nå har hun den så godt som inne etter annenplassen bak Maiken Caspersen Falla fredag. Og nå lukter hun på en stafettetappe i klassisk etter å ha blitt nummer tre på femkilometeren i NM.

– Du får spørre trenerne. Hvis det er muligheter, så sier jeg ikke nei takk til å gå stafett.

– Hvilken etappe ønsker du deg?

– Det er et fett, men en førsteetappe hadde jeg ikke sagt nei til. Det hadde vært morsomt. Det er mange om den siste plassen på det stafettlaget, og jeg føler meg bra på fem kilometer klassisk, sa hun etter løpet i Trondheim mandag.

Men om hun får muligheten, aner hun ikke. Trener Ole Morten Iversen eller Ola Vigen Hattestad er heller ikke villige til å ta ut et stafettlag allerede nå. Hun er strengt tatt ikke kvalifisert til VM ennå heller.

Men hun skal gå sprint i Falun om knappe to uker. En god prestasjon her vil avgjøre hvilke av 30-åringens drømmer som går i oppfyllelse.

Therese Johaug gikk fort, vant og reiste hjem fra NM. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Reiste hjem

Therese Johaug vant distansen og tangerte skilegende som Oddvar Brå og Bente Skari i antall NM-gull.

Like etter at hun var ferdig med løpet skiftet hun klær og satte seg i bilen med kurs for Oslo. Johaug går ikke den siste NM-øvelsen, 10 kilometer friteknikk.

– Nå sparer jeg litt på kruttet til vi skal til Lahti og gå verdenscup. Det blir spennende å få brynt seg på utlendingene igjen, sa den suverene eneren i norsk langrenn.

For sent for Harsem

Kathrine Rolsted Harsem var nærmest Therese Johaug denne iskalde mandags formiddagen i Granåsen. Trolig fant hun formen litt for sent og på feil øvelse.

Hun er også en løper som har siktet seg inn på VM-sprinten. 31-åringen har fortsatt tro på at det blir en plass i VM.

– Jeg viste god form på sprinten. Jeg røk ut av finalen på grunn av en elendig siste sving. De ser jo i dag at jeg er i bra slag. Slik som formen min nå er i ferd med å bli, så kan jeg bli aktuell. Men først må jeg komme meg til verdenscupen og prestere der.