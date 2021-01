Anne-Christine Poujoulat / POOL / AFP Norges vinnerskalle: På et landslagsmøte i 2017 forbløffet Sagosen veteranene

På et landslagsmøte i 2017 ga Sander Sagosen veteranene bakoversveis. Nå er endelig resten av laget med på hans visjon.

Champions League-mester? Ja, det skulle han bli. Verdens beste? Ja, det skulle han bli. Verdens beste gjennom tidene? Hvorfor ikke?

Sander Sagosen har aldri vært redd for å si utad akkurat det han selv tenker og har som ambisjon. Så mens andre har nølt, har han flere ganger sagt høyt at han jakter gull med Norge i mesterskap.

I tre mesterskap på rad har han fått de samme spørsmålene. Det har endt med to sølv og en bronse.

– Før gikk bare jeg ut og skrek at vi skulle gå langt og det ene og det andre. Nå er vi en samlet gruppe. Alle er innforstått med – og tror helt oppriktig og ærlig – at vi skal kjempe om gullet. Det var ikke alltid tilfellet før, sier Sander Sagosen.

Endelig er resten av laget med på hans ambisjoner. Det har tatt ham flere år.

Jyplingen med de store ordene

Sagosen fikk sin mesterskapsdebut i EM 2016. Et mesterskap hvor Norge tok fjerdeplass etter å ha røket for Tyskland i ekstraomganger i semifinalen. Året etterpå var det klart for VM i Frankrike.

Før hvert eneste mesterskap samler landslagssjef Christian Berge mannskapet sitt for et målsettingsmøte. I møtet skal spillerne sammen komme frem til hva de skal si utad og hva de selv vil være fornøyd med å oppnå.

– Vi som hadde spilt noen år og ikke vært i nærheten av så mye, var litt forsiktige. Vi diskuterte om vi skulle si topp åtte, videre fra hovedrunden eller noe annet, erindrer tidligere landslagsmålvakt Ole Erevik.

– Så husker jeg at «jyplingen», som han var, kom inn i det møterommet.