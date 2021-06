I Tromsø ble Bakenga avskiltet. Snaut to år senere har alt endret seg.

– Mye kunne sikkert vært gjort annerledes mellom meg og TIL. Men det skylder jeg meg selv for.

SUKSESS: Mushaga Bakenga bøtter inn mål for Odd. Torsdag står hans gamle klubb Tromsø på motsatt banehalvdel. Foto: Terje Pedersen

Det sier Mushaga Bakenga til iTromsø, hvis siste år har vært en eneste gedigen opptur. Han herjer i Eliteserien, scoret hat trick borte mot Brann sist helg, og er jevnlig i TV 2s EM-studio. En mildt sagt annen tilværelse kontra det vi kan kalle en gedigen nedtur i Tromsø.

Hit kom han sommeren 2017, men etter 45 kamper og 6 mål på to sesonger, ble han lånt ut til Ranheim på høstsesongen 2019, som endte med nedrykk for både TIL og Ranheim.

Etter en lang periode uten klubb signerte han noe overraskende for Odd i slutten av juni på en korttidskontrakt ut sesongen.

Avskiltet og avskrevet av mange slo «Mush» virkelig tilbake. Da året var omme hadde han bøttet inn 15 mål på 26 kamper for Skiens-laget, og i år har han fortsatt sin imponerende form med 6 mål på 7 kamper så langt i 2021.

– Det er rart hva en skadefri kropp kan gjøre, sier Mushaga Bakenga til iTromsø kun dager før møtet med gammelklubben.

– Småtrøbbel hele veien

Trønderen Bakenga legger ikke skjul på at hverdagen anno 2021 er noe helt annet det var i Tromsø.

– Det meste er annet, både fysisk og mentalt. Det er mye artigere nå. Jeg har fått kroppen på stell og det fikk jeg egentlig aldri gjort i Tromsø. Det var så mye som haltet og jeg hadde småtrøbbel hele veien og tok meg aldri nok tid til å få ting på plass.

– Er det noe du eller klubben burde gjort annerledes?

– Ja, det er det helt sikkert. Men det skylder jeg bare på meg selv for, sier Odd-spissen.

– Så det er ikke noe dårlig blod mellom deg og TIL?

– Nei, nei, nei. Det er det virkelig ikke.

Mens Bakenga virkelig fikk fart på karrieren igjen, klarte TIL i 2020 å vinne 1.-divisjon og rykke opp igjen.

– Sånn sett har det jo løst seg bra for begge parter, sier Bakenga.

– Viktig å dra hjem

Selv om det ble dobbelt nedrykk for «Mush» i 2019, er det returen til Ranheim i hjembyen Trondheim, Bakenga mener er viktig for at han er tilbake der han er i dag.

– Det viktigste for min karriere akkurat nå var nok at jeg dro til Ranheim. Jeg trengte å komme med hjem og i Ranheim fikk jeg virkelig tilrettelagt trening og alt mulig. Vi ble enig tidlig om at fokuset var å få ting på plass. Jeg skulle spille kampene, men i treningsukene, handlet det ikke om å trene mest og skulle gjennomføre alt. Jeg hadde en trygghet om at jeg sannsynligvis kom til å spille. Fokuset var at jeg skulle spille bra nå, men også for fremtiden, la vi en bra plan med Ranheim-fysioen og Svein Maalen (trener), som hjalp meg veldig å komme i gang. Allerede da jeg var i Ranheim begynte ting å stemme igjen. Det er noe med å få tillit, sier Bakenga.

– Tillit fikk du kanskje ikke mye av under Simo Valakari i TIL?

– Nei, det var litt stakkato, litt av og på. Så skal det sies at jeg gjorde meg kanskje heller ikke så fortjent til tillit når jeg spilte. Men det var ikke den samme tryggheten jeg hadde trengt. Jeg var ikke god nok heller, rett og slett.

– Mye er forandret

Bakenga har på ingen måte dårlig forhold til TIL og har fortsatt god kontakt med mange i klubben.

– Jeg snakker mye med Magnus Andersen, og så sender jeg litt snap til Kent-Are (Antonsen) og så videre, og så videre. Magnus Andersen driver jeg og gamer mye med. Vi spiller COD.

– COD?

– Call of Duty. Det er det ikke all som vet, flirer Bakenga.

– Så jeg har brukt litt tid med Magnus Andersen de siste månedene og så er litt skjitprat og snapper her og der. Jeg føler med, men mye er annerledes.

TRØNDERE I TIL: I dag er det ingen trøndere igjen i TIL. Det var ikke tilfellet i 2019. Her er fra venstre Gjermund Åsen (LSK), Mushaga Bakenga (Odd) og Simen Wangberg (Stabæk). Alle var i TIL i mane år. Foto: Tobias Stein Eilertsen

Bakenga var en del av en trøndersk trio i klubben, der alle nå har forlatt. TILs finske trener Simo Valakari er også lang borte, det samme er hans finske støtteapparat med «Jaska» Ulvila og spillerne Onni Valakari, Robert Taylor og Juha Pirinen.

– Ja, dæven, det sier litt om hvor forandret det er. TIL spiller fortsatt mye likt som de gjorde da jeg var der, og jeg gleder meg til å se mange av guttene jeg har spilt med; Anders Jenssen, Jacob (Karlstrøm), Kent-Are og Magnus.

– Det blir fort Anders og Kent-Are som skal forsøke å stoppe en Bakenga i storslag torsdag?

– Ja. De kan få håpe det. Så får jeg håpe jeg har blitt såpass mye bedre at de ikke kjenner meg igjen, flirer Bakenga,

– Fortsatt ambisjoner

Ifølge Bakenga er det «mye spennende» som skjer rundt hans egen fotballfremtid.

– Jeg tenker at det som skjer, det skjer. inntil videre er det bare å fortsette og nyte øyeblikket. Jeg har fortsatt ambisjoner om å ta flere steg og fortsette å utvikle meg. Jeg føler jeg har 4–5 år skuslet bort med skader, der jeg har stått på stedet hvil i enkelte perioder og rett og slett blitt dårligere.

Det er absolutt ikke tilfellet i Odd.

– Kroppen fungerer mer og mer, jeg blir bedre uke for uke og spiller på et lag der jeg har stor tillit og er en av lederne. Jeg føler at jeg bare vil fortsette å utvikle og ta igjen mye av de tapte årene. Det er der hovedmotivasjonen min ligger, å komme opp på det nivået jeg kan levere, med det utgangspunktet jeg har med de to akillessene og så videre og så videre, sier 28-åringen og viser til sin trøblete skadehistorikk som preget mye av oppholdet i nord.

Selv om mye er endret fra da han selv spilte i TIL, har han fortsatt gode venner og minner nordfra.

– Jeg har ingenting mot Tromsø. Jeg har vært åpen om at det selvfølgelig var tungt der oppe til tider, men det har ingenting med klubben eller noen der oppe å gjøre. Jeg tror det rett og slett var en periode jeg gikk gjennom personlig som gjorde at ting var litt tøft. Klubben behandlet meg bra og spillerne var som familie, så det er absolutt ingenting dårlig blod med noen i Tromsø, sier «Mush».

Én duell han også ser frem til er den mye omtalte «brødreduellen», der TIL har Eric Kitolano og Odd har lillebrødrene hans John og Joshua i sine rekker.

– Dét blir spennende. Der «kjæm» det til å være trøkk, flirer Bakenga med trykk på ordet «dét».

– Hvem går seirende ut fra den duellen da?

– Jeg håper virkelig at 2 mot 1 fordelen gjør at vi vinner.