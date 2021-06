Før Vipers hadde landet på Kjevik begynte Gjekstad å tenke på neste sesong: – Jeg er litt miljøskadet på det der

I et stort intervju med Fædrelandsvennen forteller Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad om Champions League-suksessen, hvordan Vipers kommer til å være annerledes fra neste sesong samt at 53-åringen stortrives i Kristiansand.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad sier til Fædrelandsvennen at den konstante planleggingen kan tære på. Samtidig trekker han det fram som en viktig årsak til suksess. Foto: Henrik Gill

KRISTIANSAND: – Jeg pleier ikke å se så mye tilbake, men akkurat dette har jeg tenkt litt på. Det var enormt tilfredsstillende å vinne den Champions League-pokalen, og selvfølgelig de to andre norske titlene.

Det sier Ole Gustav Gjekstad, mens han setter seg ned på en benk like ved Bystranda sammen med Fædrelandsvennen.

Det er litt over tre uker siden Vipers løftet Champions League-pokalen i Budapest etter å ha slått franske Brest 34–28 i finalen.

Men selv om Vipers-leiren tok ferie umiddelbart etter hjemkomsten til Norge dagen etter den historiske triumfen, innrømmer Gjekstad at han allerede var i gang med å planlegge spillemønstre og taktikk foran neste sesong.

– Det begynte jeg å gjøre lenge før vi landa på Kjevik. Jeg er litt miljøskadet på det der. Noen ganger kan det være slitsomt. Det betyr at du ofte ikke rekker å kose deg over det som går bra, sier Gjekstad, før han må trekke på smilebåndet.

– Men jeg tror også det er mye fornuftig i det. Det du har gjort kan du ikke lenger gjøre noe med. Da må du heller tenke videre på det du kan gjøre, legger han til.

– Kan den konstante planleggingen tære på deg?

– Ja, det kan det. Men det tror det kjennetegner mange av oss som har holdt på med dette lenge, svarer Vipers-treneren.

Ole Gustav Gjekstad møtte Fædrelandsvennen på Bystranda i Kristiansand. Selv om Vipers-treneren hat tatt sommerferie en god stund, tenker han allerede på neste sesong. Foto: Henrik Gill

Droppet nattesøvnen før CL-finalen

Ettersom det var under ett døgn mellom Vipers’ semifinale mot CSKA Moskva og finalen mot Brest, ble det også noen sene nattestimer på hotellrommet i Budapest for Gjekstad.

– Jeg tror jeg la meg klokka halv seks før jeg sto opp igjen klokka seks. Jeg pleier egentlig å sove godt før alle kamper, men akkurat da var det litt spesielt. Men jeg tåler det og var heller ikke den eneste, sier Gjekstad.

Han brukte natten til klargjøre videoanalysen til spillerne før den store finalen mot Brest.

– Jeg går gjennom 100 problemstillinger i hodet, men kan kun presentere tre eller fire til spillerne. Det handler om å korte ned budskapet og ta tak i det viktigste. Det er en kunst, sier Gjekstad.

Gjekstad ble dynket i Champagne av Linn Jørum Sulland i garderoben etter Champions League-finalen. Foto: Terje Refsnes

Stortrives i Kristiansand

Det er ikke bare på håndballbanen at Gjekstad trives om dagen. Etter å ha leid en sjøbod de siste tre årene på Flekkerøy, har 53-åringen fra Sandefjord nå kjøpt seg hus ute på Tømmerstø.

– Nå har jeg kjøpt hus og båt og fått kjørt litt rundt i skjærgården. Jeg er interessert i mye rart og dyrker mange av interessene mine her. Enten om det er jakt, fiske eller golf. Alt ligger til rette, så jeg trives veldig godt. Men jobb er hovedgrunnen til at jeg flyttet hit. Vi skal være en klubb med høye ambisjoner. Det påvirker mye av min trivsel, legger Gjekstad til.

Det å være ute i naturen er viktig når Gjekstad prøver å koble av fra håndballen.

– Absolutt, det er veldig mange områder rundt Kristiansand som jeg har tråkka og gått i, sier han.

På spørsmål om han kan se for seg å bli værende i Kristiansand ut over kontraktstiden med Vipers, som utgår etter 2022/23-sesongen, svarer treneren:

– Ja, det kan godt hende. Jeg tror på kontinuitet. Jeg sier til spillerne at det lønner seg å være her i mange år. Da må det gjelde for meg også.

I en sms til Fædrelandsvennen skriver daglig leder i klubben, Per Geir Løvstad, at Vipers er interessert i å forlenge kontrakten med Gjekstad.

– Det er nok felles interesse for at Ole Gustav fortsetter utover kontraktsperioden, men det blir en diskusjon vi tar i god tid før kontrakten løper ut, skriver han.

– Det er greit med litt utskiftninger, spesielt når ting går bra. Du får inn en ny sult og får fornyet miljøet litt, sier Gjekstad til Fædrelandsvennen. Foto: Henrik Gill

– Greit med utskiftninger

Før neste sesong kastes i gang borte mot Fredrikstad 2. september, er spillerstallen til Vipers mer eller mindre spikret.

Henny Reistad, Emilie Hegh Arntzen og Malin Aune er bare noen av mange flere Vipers-spillere som har forsvunnet til andre klubber.

Inn har Vipers allerede sikret seg fem nye spillere. Isabella Gulldén, Nerena Pena, Markéta Jeřábková, Ana Debelic og Tuva Ulsaker Høve har alle signert for rosatrøyene.

– Jeg synes det er gøy. Det er greit med litt utskiftninger, spesielt når ting går bra. Du får inn en ny sult og får fornyet miljøet litt. Jeg tror det er vanskelig å sitte som trener hvis du har den eksakt samme spillerstallen over flere år, da blir det slitasje, sier Gjekstad.

Med fire nye utenlandske spillere går laget fra norsk til engelsk som arbeidsspråk. I tillegg har treneren allerede sett for seg at laget kommer til å framstå noe annerledes på banen den kommende sesongen.

– Det er en del ting som skal restartes, og vi skal spille litt annerledes. Vi får inn flere rene playmakertyper i laget, med Tonje Refsnes, Marta Tomac, Pena og Gulldén. Vi har litt færre skyttere, så vi skal nok spille litt annerledes, forklarer Gjekstad.

– Forventer du at dere skal kjempe om Champions League-gull også neste sesong?

– Jeg tror ikke vi kommer til å være favoritter neste år heller. Men ja, jeg tror vi kan være med å slåss om det, svarer Gjekstad.