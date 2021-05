Det mystiske geniet bak sensasjonen

Det skulle ikke vært mulig for Lille å snyte Paris Saint-Germain for seriegull. Men snart er de der, takket være mannen som kjøper for småpenger og selger for hundrevis av millioner.

Her er Luis Campos på telefonen under en seriekamp. Kanskje snakket han med et ungt fotballtalent eller en agent? Foto: Icon Sport, BILDBYRÅN

Kort om saken:

Lille ligger an til å kunne snyte Paris Saint-Germain for seriegullet i Frankrike

En viktig mann bak suksessen er Luis Campos, et geni på overgangsmarkedet

Lille-Saint-Éttiene spilles søndag klokken 21 og sendes på Viasport + og Viaplay

Fransk fotball styrer mot en sensasjon.

Lille leder Ligue 1 med to serierunder igjen. Det vil være en nesten naturstridig triumf å snyte mektige Paris Saint-Germain for seriegullet.

Bak suksessen er det mange nøkkelpersoner man kan trekke frem.

Man kan peke på Christophe Galtier, treneren som har vært med siden Lille var et bunnlag.

Eller Burak Yilmaz, den 35 år gamle spissen som leverer når det gjelder som mest.

Men ingen av dem er hovedpersonen i denne askeladd-fortellingen. Det er mannen som ikke lenger er i klubben: Direktøren Luis Campos, mannen mange beskriver som et mystisk geni.

En luring på overgangsmarkedet

Lilles spillerlønnsbudsjett er omtrent én sjettedel av gullrivalen PSG sitt. En umulig kløft å tette - med mindre man driver klubben veldig smart. Og det er her Luis Campos kommer inn.

Spillerkarrieren hans var mager. Som trener var han mest kjent som nedrykksgarantist.

Men José Mourinho ville i sin tid ha ham med i teamet sitt. Og det var ikke fordi han er vakker, som Campos selv har sagt.

Campos er metodisk, grundig og har en ekstrem evne til å plukke ut fotballtalenter. Samlet var det gull verdt for Lille mellom 2017 og 2020, da Campos var fotballdirektør i klubben. I den rollen var han ansvarlig for spillerkjøp- og salg.

Tre kremeksempler:

Nicolas Pépé: Kjøpt fra Angers for 105 millioner kroner i 2017. Solgt til Arsenal for 850 millioner kroner i 2019.

Victor Osimhen: Kjøpt fra Charleroi for 220 millioner kroner i 2019. Solgt til Napoli for 710 millioner kroner i 2020.

Rafael Leão: Hentet som kontraktsløs (gratis) spiller fra Sporting i 2018. Solgt for 300 millioner kroner til AC Milan i 2019.

(summene er omregnet fra euro til kroner i dagens kurs)

Bare de tre spillerne over ga en profitt på nesten 1,5 milliarder kroner. I tillegg kommer alle de andre spillerne som fortsatt er i Lille. De kan sikre klubben et seriegull og mange av dem kan bli solgt for store summer.

Lille tjente store penger på spisstalentet Victor Osimhen. Foto: Michel Spingler, AP

Hvordan jobber han?

Som Monaco-direktør hentet Campos spillere som Anthony Martial, Fabinho

I franske medier har Campos blitt kalt mystisk. Han blir observert på tribunen, ofte med en mobil inntil øret. Han stikker seg sjelden frem. Men gjennom intervjuer og fortellinger kan man danne seg et bilde av metodene hans.

Han har utviklet flere verktøy for spiller speiding - blant annet en app som finkjemmer en spillers sosiale medier-profiler. Alt fra festbilder til selfier med bestemor kan gi et bilde av spillerens personlighet.

Ett år reiste Campos i fly en avstand tilsvarende de ganger rundt jorden. Han legger nemlig stor vekt på å se en spiller fra tribuneplass, i stedet for på video. Hva gjør spilleren under oppvarmingen? Hvordan oppfører han seg? Slike ting sier noe om en spillers personlighet, og personligheten er viktig for å finne topptalenter, mener Campos.

Han trenger ikke se 100 kamper med en spiller, ofte får han raskt en magefølelse.

Speidertur ved Syria-grensen

Campos leter overalt, fra Afrika til Premier League. En februardag i 2018 måtte han bare dra til Adana i Tyrkia, ikke så langt fra grensen til Syria. Han skulle se en kamp på nivå to.

Regnet høljet ned. Gressmatten ble stadig våtere og glattere. Men Campos så noe helt spesielt hos én spiller.

Lille kjøpte Zeki Celik for cirka 20 millioner kroner. Nå kan man trolig legge til en null på backens prislapp. 23. mai kan Celik juble med det franske ligatrofeet.

Men Campos vil uansett ikke være der sammen med ham. Han forlot nemlig Lille i desember, da klubben fikk nye eiere. Exiten var litt som Campos selv, diskret og mystisk.

Men uansett: Et Ligue 1-gull til Lille vil ha et stort Luis Campos-stempel på seg.

Fakta Luis Campos Født: 6. september 1964 (56 år) Yrke: Fotballdirektør *Var fotballdirektør i Lille fra 2017 til 2020 *Har tidligere hatt samme rolle i Monaco *Har oppdaget stjerner som Fabinho, Anthony Martial og Bernardo Silva *Tidligere jobbet han som speider for José Mourinho i Real Madrid *Prøvde seg som trener tidligere i karrieren med variabel suksess Les mer