Landslagsledelsen følger Vikings serieåpning mot Brann

Landslagssjef Ståle Solbakken (53) opplyser at spilleransvarlig Brede Hangeland (39) vil være på tribunen når Veton Berisha (27) og Viking møter Brann i søndagens eliteseriepremiere.

PROFIL: Veton Berisha viste form med to mål mot FK Haugesund i generalprøven til Eliteserien 2021. Foto: Carina Johansen, NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Forrige sesong scoret Berisha 16 seriemål for Viking og storspilte med assist for «nødlandslaget» i 1–1-matchen mot Østerrike i november. Foran årets sesong er spissens ambisjoner enda større.

Han ønsker å banke inn enda flere mål, plage enda flere motspillere og løfte Viking enda høyere på tabellen enn fjorårets 6. plass. På spørsmål om Berishas muligheter til å komme med i Solbakkens landslagstropp på sikt, svarer Norges sjef følgende til VG:

– Brede ser Viking-Brann i runde 1. Det er en god start.

LEDERTRIO: Spilleransvarlig Brede Hangeland, assistenttrener Kent Bergesen og landslagssjef Ståle Solbakken avbildet under Norges samling i spanske Marbella tidligere i år. Foto: Geir Olsen, NTB

Berisha får ros

Berisha selv er ydmyk med tanke på egne sjanser til å representere Norge for sjette gang på A-lagsnivå. Han betegner nivået til Erling Braut Haaland (20), Alexander Sørloth (25) og Joshua King (29) som skyhøyt.

– Hvis jeg skulle blitt tatt ut noen gang, er det en bonus. Jeg vet at jeg har kvaliteter inne som kanskje kunne blitt brukt der, men du har Haaland, Sørloth og King som er på et veldig høyt nivå, forteller Berisha til VG.

Han er klar på at mentaliteten hans er en av hans fremste styrker som spiller.

– Nå kjenner jeg ikke Solbakken som trener eller person, men jeg skulle jo passet inn på landslaget uansett hvilken trener som er der. I alle fall hvis jeg leverer på det nivået jeg gjorde i Eliteserien i fjor, sier 27-åringen, som scoret to ganger i generalprøven mot FK Haugesund sist søndag.

Samtidig utelukker hverken Solbakken eller Hangeland at det kan være plass for Berishas kvaliteter i en landslagstropp.

– Veton har noen spisskompetanser som jeg syns er kanonbra. Det går først og fremst på «killerinstinktet» og hardt arbeid. Der har han et nivå som går utenpå mange norske spillere, sier Hangeland til VG.

– Veton legger ikke noe imellom i noen dueller og jobber steinhardt hele veien. Der er han et godt eksempel for mange andre. Jeg regner med han viser det frem i serieåpningen og at han er veldig klar til å komme i gang, fortsetter den tidligere landslagsbautaen som nå er en av sentral del av Solbakkens trenerapparat.

Hangeland understreker samtidig at hans primære mål med å være på SR-Bank Arena er å få en oversikt over nivået.

– Det tror jeg egentlig alle i og rundt norsk fotball er spent på. Hvor gode er lagene? Det har vært treningskamper, men det er ikke alltid det ligner på seriematcher. Så har det vært en spesiell tid, som alle vet. Det blir med et generelt blikk for oss på landslaget som skal se starten her, sier Hangeland.

Gir eliteseriespillere sjansen

Tidligere landslagssjef Lars Lägerback (72) snakket gjerne ned nivået på Eliteserien. Solbakken og Hangeland virker å være åpne for å gi flere spillere sjansen til å representere Norge hvis de skiller seg markant ut i vår beste liga.

I Solbakkens første tropp var fire eliteserieprofiler tatt ut i form av Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson (meldte forfall), Bodø/Glimt-spillerne Marius Lode (28) og Patrick Berg (23), samt Molde-stopper Stian Gregersen (25).

– Muligheten til å komme med, finnes. Selvfølgelig. Det var et par veldig gode fra Bodø/Glimt med på sist samling og en god stopper fra Molde. Det er absolutt muligheter, men det er ingen tvil om at Eliteserien er på et lavere nivå enn de best ligaene i Europa. Det skjønner alle. Du skal dominere ganske godt i Eliteserien før du blir tatt ut på A-landslaget, forklarer Hangeland.

Han gleder seg nå til å se Viking-Brann førstkommende søndag.

– Det er vanligvis et herlig oppgjør, et vestlandsderby. Jeg regner med det blir både ett, to og tre knepp opp for disse lagene sammenlignet med treningskampene – og at spillerne gleder seg som unger til å komme i gang.

– Nå har vi trent i fire-fem måneder nesten uten å få spille kamper. Det skal bli utrolig deilig, forsikrer Berisha.

Avspark i Stavanger er 18.00.