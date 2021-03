Veien tilbake til dette er begynt. Ett land har planene klare.

I England har de begynt å drømme om fulle tribuner. I Amsterdam kunne 5000 koronatestede se Nederland spille VM-kvalik sist lørdag. Det nærmer seg.

Noen av de 5000 heldige som fikk komme inn da Nederland spilte VM-kvalik mot Latvia sist lørdag. Dette var et eksperiment hvor alle tilskuerne hadde ferske koronatester. I England er det nå lagt en plan for når det skal være mulig med tilskuere på sport igjen. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW, Reuters

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mens det er en stund til norske arenaer blir fylt av tilskuere er det andre land hvor det snart nærmer seg full idrettsfest. Det har vært perioder siden mars i fjor - perioder med lite smitte - hvor det har vært mulig å oppleve sport på arenaene. Men nye virusvarianter og økende smitte har satt en stopper for det i store deler av Europa.

Men sist helg var det et prøveprosjekt med tilskuere i Nederland. 5000 fikk komme inn. Tilskuerne nærmer seg portene til arenaen sakte, men sikkert.

Festen på vei tilbake

STORBRITANNIA: Britene har laget sitt veikart for åpning klar. Der blir det trolig muligheter for tilskuere på sportsarrangement fra og med 17. mai. Britene er best i vaksineklassen og ser nå en lysning. Det blir trolig tilskuere på ligacupfinalen mellom Tottenham og Manchester City på Wembley 25. april. Kampen blir et prøveprosjekt. Tilnærmet full åpning blir det uansett ikke før 21. juni. Det betyr Wimbledon-turnering med tilskuere. Det er likevel lite sannsynlig at det blir fullt hus på Wembley (90.000) når EM-finalen går av stabelen 12. juli.

En enslig tilskuer på kvartfinalen i FA-cupen mellom Leicester og Manchester United forrige helg. Samtidig kan Storbritannia med sin vaksinehastighet bli et av de første landene som slipper mange tilskuere på sportsarrangement. Foto: OLI SCARFF, Reuters/NTB

USA: Allerede under Super Bowl første helgen i februar var det tilskuere til stede. Rundt 25.000 fikk se kampen mellom Tampa Bay og Kansas. Mange av dem var allerede vaksinerte helsearbeidere. NHL har også hatt tilskuere, men langt unna kapasiteten. Det er nå mellom ingen og 6.000 tilskuere på kampene. I NBA er det åpning for å selge et sted mellom 0 og 3000 billetter til arenaene som vanligvis har kapasitet på 17–20.000 tilskuere. I amerikansk motorsport er de langt mer optimistisk. Arrangørene av Indy 500 sier de har solgt 125.000 billetter og tror de skal være mulig å fylle arenaen med 250.000 tilskuere 30. mai.

AUSTRALIA: I neste måned kan du se australsk fotballoppgjør i Melbourne med 75.000 tilskuere. Delstaten Victoria er erklært koronafri. Nå økes muligheten fra å fylle arenaer fra 50 prosent til 75 prosent. Det betyr 75.000 inne på Melbourne Cricket Ground.

New York Rangers-tilhengere i Madison Square Garden 15. mars i kampen mot Philadelphia Flyers i NHL. Amerikansk toppidrett har begynt å tillate et mindre antall tilskuere i de store publikumsidrettene i noen stater. Foto: Bruce Bennett, POOL USA TODAY/NTB

Fortsatt tomme tribuner

TYSKLAND: Ingen tilskuere er tillatt. Men det er delstatsforsamlingene som fatter beslutning. Enkelte pilotprosjekt hvor klubbene får lov til å slippe inn 1000 tilskuere på fotballkamper i Bundesliga var på tale, men er blitt stoppet på grunn av økende smitte. RB Leipzig mot Bayern München 3. april skulle egentlig vært en slik kamp. Den muligheten er nå borte.

SPANIA: Fortsatt full stopp for tilskuere. Det var et ønske om å slippe inn tilskuere for den utsatte cupfinalen mellom Real Sociedad og Athletic Bilbao i Sevilla 3. april. Stadion tar 60.000 og det var håp om at kapasiteten kan utnyttes 25 prosent. Myndighetene stoppet det. Det spanske fotballforbundet har fortsatt tro på at sesongen kan avsluttes med noen tilskuere.

FRANKRIKE: Ingen tilskuere. Ingen plan for når tilskuere kan tillates på sportsarrangement. Men tilskuere på sykkelritt er vanskelig å stoppe. Du vil trolig se tilskuere langs løypa når Paris-Roubaix går av stabelen helgen etter påske.

NEDERLAND: Fortsatt stengte tribuner. Men et prøveprosjekt med 5000 tilskuere på landskampen mellom Nederland og Latvia sist helg ga håp. De som kommer inn må ha negativ koronatest. Det har vært gjort lignende forsøk i lavere divisjoner med opp til 1300 tilskuere.

NORGE: Akkurat nå er all toppidrett i Norge satt på vent. Oppstarten av toppfotballen er så langt utsatt til begynnelsen av mai. Det har vært tillatt med 600 tilskuere ute på faste tilviste plasser. 200 personer dersom det ikke er faste plasser. Dette var de overordnede reglene, men i kommuner og områder med strengere tiltak har det vært andre begrensninger.