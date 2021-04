Gullkalven og stjernetreneren har en felles besettelse

OM FOTBALL: Erling Braut Haaland er desperat etter å spille i Champions League. Pep Guardiola er desperat etter å vinne Champions League.

Erling Braut Haaland var frustrert etter å ha bommet på en sjanse i lørdagens møte med Eintracht Frankfurt. Foto: Martin Meissner, AP

Erlend Nesje Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

De gikk ikke akkurat stille i dørene i den stille uken, superagent Mino Raiola og managerpappa Alfie Haaland.

Duoen gjorde ingenting for å skjule at de brukte skjærtorsdagen til å posisjonere seg og sondere terrenget overfor to av verdens største fotballklubber.

Barcelona til frokost. Real Madrid til kveldsmaten. Tygg litt på de navnene.

Agenten og pappaen hadde heller ingen grunn til å gjemme seg. Fordi de sitter på gull i den 20 år unge jærbuen Erling Braut Haaland.

De kunne løpt nakne ned den travle paradegaten La Ramblas med ropert og budskapet ville vært det samme:

«Løp og kjøp! Vi har verdens meste ettertraktede fotballspiller!».

Raiola og Haaland signaliserte at den norske landslagsspissen er tilgjengelig for den klubben som har nok penger.

Akkurat nå snakkes det om en prislapp på groteske 1,5 milliarder kroner.

1.500.000.000!

Fakta Erling Braut Haaland Født: 21. juli 2000 i Leeds. Kommer fra: Bryne. Klubber: Bryne, Molde, RB Salzburg, Borussia Dortmund Landskamper/-mål: 10/6 Meritter: Østerriksk seriemester i 2018/19 og 2019/2020. Østerriksk cupmester i 2019. Les mer

Vårens store føljetong

Spillet rundt Haaland har nettopp startet, og det vil ta flere måneder før det som blir årets store internasjonale overgangsføljetong får en avklaring.

Kanskje han blir i Borussia Dortmund? Kanskje en økonomisk hardt prøvet spansk gigant finner nok penger? Eller han havner i England, som mange tror.

Men vi kan få et lite svar på hvor han ikke spiller allerede tirsdag kveld, når Haalands Borussia Dortmund møter Pep Guardiolas Manchester City i det første møtet i Champions League-kvartfinalene.

For Erling Braut Haaland er det én ting som teller mer enn noe annet: Champions League.

På 14 kamper har han scoret 20 ganger i Champions League, han er toppscorer i turneringen før denne ukens kvartfinaler, og han virker besatt av å spille klubbfotball på den arenaen der verdens beste fotballspillere møtes nesten ukentlig.

Men det blir tøft for Dortmund å få fortsette i Champions League etter at de lørdag tapte 1–2 hjemme for Eintracht Frankfurt, dermed ligger klubben syv poeng bak fjerdeplassen og inngangsbilletten til den mektige turneringen.

Alternativt må Dortmund vinne Champions League og få en plass i turneringen som regjerende mester.

Da må i så fall Haaland sende Pep Guardiolas Manchester City ut av turneringen.

Manchester City-manager Pep Guardiola jakter sin første Champions League-. triumf på 10 år. Foto: RUI VIEIRA, REUTERS

Guardiolas store oppdrag

En kan si at Haaland er desperat etter å spille i Champions League. City-manager Pep Guardiola er minst like desperat etter å vinne turneringen.

Spanjolen har vunnet alt som er å vinne med City i England.

Det neste steget er å vinne Champions League. Det var i den turneringen Guardiola bygget opp merkevaren «verdens beste trener» med det enorme Barcelona-laget som vant Champions League to ganger.

Det var også oppdraget da han ble hentet først til Bayern München, deretter til Manchester City:

«Vinn Champions League for oss!».

Men i mai er det 10 år siden Pep Guardiolas sist tok på pokalen med elefantørene.

50-åringen blir mer og mer desperat for hvert år som går.

Nå er det en nordmann som kan stå i veien.

Les også Tjærnås-analyse før kvartfinalene: Haaland & co. vil få trøbbel

Erling Braut Haaland og hans Borussia Dortmund tapte 1–2 hjemme mot Eintracht Frankfurt og skal få det tøft med å komme blant de fire beste i Bundesliga. Foto: LARS BARON, REUTERS

Handler om økonomiske muskler

Men ironisk nok, helt uavhengig av kvartfinaleutfallet mellom City og Dortmund, er det ikke utenkelig at Haaland spiller for Guardiolas City-lag kommende sesong.

Selv om Guardiola selv har sagt at klubben ikke har råd til å hente 20-åringen. Mange kommer til å si det samme de neste månedene i spillet rundt den norske gullkalven.

Fordi det handler om penger. Men er det en klubb som har økonomiske muskler, er det Guardiolas City – som jakter ny spiss etter at Sergio Agüero nå takker for seg.

Det er blitt snakket mye om en gjenforening mellom Guardiola og Lionel Messi. Men verdens beste fotballspiller rapporteres å trives bedre i Barcelona nå enn da han leverte avskjedssøknad i august. Han har det bedre på banen og klubben har skiftet president.

Det kan åpne for nordmannen i City, klubben pappa Alfie selv spilte for.

Hvis da ikke Barcelona frister Haaland med noen år i spann med Messi?

Dette vet vi ikke nå, men vi blir klokere en dag.

Det vi vet er at nordmannen har tre år igjen av kontrakten i Dortmund. Ifølge tyske medier er det angivelig en utkjøpsklausul på rundt 750 millioner kroner neste sommer.

Derfor blir det veldig dyrt å kjøpe Haaland allerede i sommer. Kun en håndfull klubber har råd.

Både Barcelona og Real Madrid har hatt sine økonomiske utfordringer, og trenger finansiell hjelp for å kunne kjøpe nordmannen.

I England er det flere pengesterke klubber, deriblant Manchester City.

PSG har definitivt penger, men de har allerede Kylian Mbappé og Neymar.

Dersom det blir budrunde kan en salgssum ende opp i 1,5 milliarder kroner.

Erling Braut Haaland har scoret 10 mål og er toppscorer i Champions League før kvartfinalene. Foto: LEON KUEGELER, REUTERS

300 leiligheter på Grünerløkka

Det er uansett en sum som hverken du eller jeg har noe forhold til.

I nysgjerrighet sendte jeg SMS til 20 personer som til daglig ikke har noe med fotballbransjen å gjøre:

«Hva ville du gjort dersom du kunne svi av 1,5 milliarder kroner de neste 24 timene?».

Snekkeren, vernepleieren, bonden, takstmannen, sykepleieren, advokaten, eiendomsutvikleren, skiløperen og samfunnsøkonomen, for å nevne noen, slet med å ta innover seg en så stor sum.

«Eiendom, eiendom, eiendom. Og resten i fond!», meldte eiendomsutvikleren.

En sånn sum ville gitt 300 toromsleiligheter på Grünerløkka, og fortsatt ville det vært igjen 100 millioner kroner å putte inn i et fond.

«Jeg ville kjøpt Røkkes hytte på Oppdal, leilighet i London, Semb hovedgård (Horten), Voksentunet (Holmenkollen). Og kanskje en yacht eller to», svarte takstmannen.

Vel, fortsatt er det over én milliard til å handle for.

Av andre svar:

«Bru over Sognefjorden».

En våt fotballdrøm dukket også opp i innboksen:

«Jeg hadde gått knallhardt inn for å få ordnet et FC Oslo, likt det FC København er. Oslo hadde hatt veldig godt av et topplag for hele byen».

Haalands prislapp kunne drevet en godt satsende norske eliteserieklubb i 15 år. Vålerenga bruker rundt 100 millioner kroner i året på sitt eliteserielag.

Poenget er at de færreste av oss er i nærheten av å ta inn over oss dimensjonene av sirkuset rundt Erling Braut Haaland.

Mye penger, ingen tapere

Det vil daglig komme nye meldinger om såkalt utvikling. Men det er ikke alt vi skal feste lit til. Noe er sant, mye vil være veldig upresist, og en del vil bli være hentet fra fantasien.

Fordi det er så forskjellige agendaer.

Noen vil ha prisen opp, noen vil ha den ned.

Men selv om det er summer langt utenfor vår fatteevne, vil det i utgangspunktet ikke være noen tapere.

Noen lommebøker vil bli stappfulle, for eksempel til spiller og agent. Umoralsk? Kanskje, men det er markedet som bestemmer.

En ny klubb vil hente en spiller mange spår vil dominere internasjonal fotball de neste 10 årene, og det har stor verdi i dagens spinnville fotballindustri.

Borussia Dortmund kommer til å tape en god spiller, en spiller de kanskje hadde håpet å beholde i ett år til, men de vil uansett tjene over en milliard kroner halvannet år etter at de hentet nordmannen.

Det er da noe.