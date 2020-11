Stjernene tilbake i troppen – Valle Dahl får ikke spille EM

Ragnhild Valle Dahl (22) fikk ikke plass i den norske troppen som skal spille håndball-EM i desember.

Ragnhild Valle Dahl (t.v.) jubler sammen med Nora Mørk under mesterligakampen mellom RK Krim Mercator og Vipers i Ljubljana i september. Bak: Hanna Yttereng. Foto: NTB

Trond Hustad Rbnett

Den tidligere Molde-spilleren som nå spiller i Vipers var ett av de 35 navnene i bruttotroppen til landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Det er først og fremst veldig kult. Det er artig å bli tatt ut blant aktuelle spillere på et så godt landslag. Også her er konkurransen tøff. Det er mange som har vært med på mesterskap tidligere og som har mange år med erfaring. Det er veldig vanskelig å si hvilke muligheter jeg har. Det finnes alltid et håp, men det er klart det blir tøft, sa Valle Dahl til Rbnett etter uttaket.

Nora Mørk tilbake

Bakspilleren var ikke med da nettotroppen ble offentliggjort tirsdag. Det var derimot flere tidligere gullvinnere som ikke har spilt de siste mesterskapene som Nora Mørk og Marit Malm Frafjord. Henny Reistad er også tilbake etter at en operasjon holdt henne utenfor VM sist, da Valle Dahl også var i bruttotroppen. Katrine Lunde er gravid og ikke med i troppen.

Mesterskapet skal etter planen spilles i Norge og Danmark fra 3. til 20. desember. Koronasituasjonen gjør at det fortsatt er uklart om Norge får spille på hjemmebane i Trondheim. Det kan bli avgjort i løpet av den neste uka. Det blir uansett bare 200 tilskuere i Trondheim Spektrum som har kapasitet på 8400 tilskuere.

Ragnhild Valle Dahl sammen med Heidi Løke under eliteseriekampen mot Aker forrige helg. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Her er EM-troppen

Her er troppen: Keepere: Silje Solberg (Györ), Emily Stang Sando (Bietigheim). Utespillere: Camilla Herrem (Sola), Sanna Solberg-Isaksen (Esbjerg), Veronica Kristiansen (Györ), Emilie Hegh Arntzen (Vipers), Stine Bredal Oftedal (Györ), Henny Ella Reistad (Vipers), Nora Mørk (Vipers), Stine Skogrand (Herning-Ikast), Marit Røsberg Jacobsen (Esbjerg), Malin Aune (Vipers), Heidi Løke (Vipers), Kari Brattset Dale (Györ), Marit Malm Frafjord (Esbjerg), Kristine Breistøl (Esbjerg). Reserver: Rikke Granlund (Esbjerg), Marta Tomac (Esbjerg), Ingvild Bakkerud (Herning-Ikast), Silje Waade (Vipers).