Sørloth åpner opp om tøff tid: – Veldig spesielt

MARBELLA (VG) Det tok tid, men Alexander Sørloth (25) har snudd motgang til suksess i Tyskland.

SØR-HOT: Alexander Sørloth fortsatte den gode formen ved å sende Norge i ledelsen mot Gibraltar. Her omfavner han Fredrik Midtsjø, mannen bak den målgivende corneren. Foto: Javier Fergo / AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

På de fem siste RB Leipzig-kampene, derav kun to fra start, har Sørloth levert fem målpoeng (to mål, tre assists).

På de første 24 kampene for klubben leverte han kun to mål. Fra dagen han signerte, 22. september, til dagen han scoret sitt første, 2. desember, gikk det godt over to måneder.

Trønderen innrømmer overfor VG at det har vært tøffe tider det siste halvåret.

– Jeg ble kastet inn i det, sier han.

En langdryg og komplisert overgang, bråk på landslaget, ingen sesongoppkjøring, coronaen som begrenset den sosiale tilpasningen i en ny klubb, og en manager med et av Europas mest kompliserte taktiske systemer; utfordringene har ligget i kø for den høyreiste spissen.

– Det har vært veldig spesielt, erkjenner Sørloth.

– Jeg husker tiden jeg var i Oslo i to uker uten å vite helt hvor jeg skulle dra igjen. Så kunne jeg endelig signere for Leipzig. Det pleier å være litt mer supportere, du føler dem litt og får en litt annen inngang. Jeg fikk ingen oppkjøring. Det kan være veldig viktig når man kommer til klubben, det er da du blir kjent med lagkamerater, man er kanskje ute og spiser noen middager sammen og får det inntrykket. Det tok lengre tid å komme inn i gruppen. Det var veldig synd, sier han.

Det tok tid å forstå hvordan manager Julian Nagelsmann ønsket at han skulle spille.

– Jeg ble kastet inn i veldig mye nytt i forbindelse med det taktiske og alt det der, sier Sørloth.

Et kultursjokk.

– I Tyrkia var det ikke veldig mye fokus på det taktiske, mer på individuell kvalitet. I Leipzig er det veldig mye fokus på det taktiske. Det var mye å sette seg inn i. Det var tøft i starten.

Men til slutt har det løsnet. Onsdag understreket han den gode formen med å stange inn Norges første scoring noensinne med Ståle Solbakken som landslagssjef.

Statistikken hans på landslaget er fortreffelig: Ti målpoeng på de siste ni kampene.

– Det har væt litt sånn i karrieren min hele veien at det har vært mange opp- og nedturer. Men jeg har en sånn indre tro på meg selv som ligger i bunn. Det er det som gjør at jeg klarer å holde meg gående. Jeg har voldsom tro på potensialet mitt. Det handler bare om å få det ut. Nå er jeg veldig glad og fornøyd for at det har løsnet med målpoeng, som er det viktigste for mange spillere, sier Sørloth og smiler.