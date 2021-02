Tre ukjente amerikanere fikk Norge til å eksperimentere. Slik utviklet de trikset som kan gi skøytegull.

I fjor havnet Norge nest sist på lagtempo i skøyte-VM. I år er de blant gullfavorittene. Et spesielt triks får mye av æren for fremgangen.

Gjennom hele lagtempoen dytter og skyver utøverne i midten og bak på det norske laget den foran seg. På det norske kvinnelaget går Marit Fjellanger Bøhm i front, Ida Njåtun i midten og Ragne Wiklund bakerst. Foto: Peter Dejong / AP

Sondre Moen Myhre Journalist, Aftenposten

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Kort om saken

VM i enkeltdistanser avholdes i Heerenveen i Nederland fra torsdag til søndag.

En ny teknikk har gjort Norge til en av gullfavorittene på lagtempo.

Kvinnes lagtempo starter fredag klokken 15.10. Herrenes starter klokken 15.33. VM enkeltdistanser sendes på Viasat 4.

Har du hørt om Emery Lehman, Ethan Cepuran eller Ian Quinn? Ikke?

Det hadde knapt nok Sverre Lunde Pedersen gjort før VM i enkeltdistanser i Salt Lake City i fjor heller. De tre ukjente amerikanerne suste gjennom lagtempoen og tok en overraskende femteplass. Nesten tre sekunder bak kom det norske laget inn til en skuffende syvendeplass – nest sist av samtlige.

Amerikanernes prestasjon fikk flere til å klø seg godt i hodet. Også nordmennene. For amerikanerne gikk hele lagtempoen og dyttet hverandre i baken. Det var liten tvil om at det fungerte. Og nærmest der og da bestemte Norge seg for å begynne å teste det samme.

– Vi bestemte oss for å gi det et forsøk og prøvde det litt ut på rulleskøyter i sommer og i høst, sier Pedersen.

Fakta De norske lagtempolagene Løpere er angitt fra forrest til bakerst i det norske «toget». Herrer: Allan Dahl Johansson (22 år fra Oslo) Sverre Lunde Pedersen (28 år fra Os) Hallgeir Engebråten (21 år fra Nord-Odal) Kvinner: Marit Fjellanger Bøhm (32 år fra Stavanger) Ida Njåtun (30 år fra Asker) Ragne Wiklund (20 år fra Oslo) Kvinnes lagtempo starter fredag klokken 15.10. Herrenes starter klokken 15.33. VM enkeltdistanser sendes på Viasat 4. Les mer

Eksperimentert med flere varianter

Etter at Håvard Bøkko bestemte seg for å legge opp, trengte også det norske mannskapet en ny mann inn på laget. Valget falt på Allan Dahl Johansson. At han kom inn på laget, var også avgjørende for at den nye taktikken ble lagt.

– Jeg sa at om jeg skal gå lagtempo, så må vi prøve dytting. Jeg er så dårlig på vekslinger, sier han.

For vanligvis på en lagtempo vil de tre utøverne veksle på å gå i front. Den første løperen tar mye av luftmotstanden og vil fortere bli sliten. Derfor bytter man på å ta den tyngste jobben. I den norske taktikken bytter derimot aldri løperne posisjon. Johansson foran hele løpet og blir dyttet mot mål av de andre.

Allan Dahl Johansson i front, Hallgeir Engebråten i midten og Sverre Lunde Pedersen bakerst. Slik går det norske lagtempolaget i 3200 meter. Foto: Peter Dejong / AP

For å få teknikken til å sitte, har det vært mye trening. Også mange forskjellige varianter.

– Vi har forsøkt å dytte med hodet, men det fungerte dårlig. Vi har også prøvd en «lås» der vi drar hverandre. Vi har prøvd litt forskjellig, og er ikke helt ferdig med den prosessen, sier Johansson.

Og da de for første gang skulle sette det ut til livs på et løp i Stavanger, endte det med fall.

– Det må øves på og perfeksjoneres, sier Pedersen

Ikke redd for å kopieres

De siste ukene har de forsøkt taktikken i verdenscupen to ganger. Og i det siste løpet før VM, endte det med seier. Også kvinnene tar i bruk den nye teknikken. De har tatt to tredjeplasser.

Noen onde tunger blant nederlenderne mente at dytte-teknikken ikke er den rette veien å gå, men det bryr den norske leiren seg lite om.

– Mange av de andre nasjonene har kommet bort og sagt at det er spennende. Det er bare nederlenderne som synes det er feil, sier Pedersen.

Det norske lagtempolaget for herrer jubler for seier i den andre og siste verdenscuphelgen på skøyter denne sesongen. Nå venter VM. Foto: Peter Dejong / AP

Fredag er det klart for lagtempo i skøyte-VM. Selv om resten av lagene har hatt tid til å studere den norske teknikken, er de ikke redde for at andre skal kopiere dem.

– Vi tror at det skal veldig mye trening til for å gjøre det bedre enn oss. Hvis de gjør det nå, så tror jeg de kommer til å bli skuffet, sier Johansson.