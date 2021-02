Ola Lunde stusser på Tarjei Bø-vraking

POKLJUKA (VG) Han har vært vraket før til en VM-stafett, men nå er det flere som stusser på at Tarjei Bø (32) plutselig er vraket til onsdagens mix-stafett.

MÅ KLARE SEG SELV; Johannes Thingnes Bø (t.v.) skal gå mix-stafett uten broren Tarjei på laget. Foto: Jostein Magnussen

– Det er et system vi har hatt i Norge en stund, at de to beste i verdenscupen sammenlagt skal gå mix-stafetten, men det er et tøft uttak, konstaterer NRK-ekspert Ola Lunde.

– Begge er gode. Tarjei Bø har erfaringen og burde gå, men Norge har en tradisjon med at de beste i verdenscupen går og da er dette en sjanse for Sturla Holm Lægreid, fastslår Lunde overfor VG.

I sum har Holm Lægreid bedre verdenscup-resultater enn Tarjei Bø denne sesongen.

Landslagssjef Per-Arne Botnan legger ikke skjul på at valget har vært vanskelig. Men det er Sturla Holm Lægreid som skal få anledning til å forsvare VM-gullet fra Anterselva i fjor sammen med Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland.

– Det har ikke vært noe enkelt valg. Tarjei kunne ha gått inn på ethvert mix-lag. Men nå har vi en tradisjon for å se på hvem som har flest verdenscupseirer i oppkjøringen og da er Sturla foretrukket på grunn av bedre resultater.

– Men hvis du ser isolert på stafett-prestasjonene så har har Bø bedre resultater?

– Basert på disse, så er Tarjei best, men tradisjonen er at vi går med de beste løperne, og ser man på verdenscupen så er Sturla bedre enn Tarjei.

Botnan har et poeng. Men:

Oversikten til Real Biathlon viser at Tarjei Bø sjelden svikter når det kommer til stafett. På de fire siste stafettene har han en treffprosent på nærmere 89, han er nest raskest i sporet (bak lillebror Johannes) og taper lite på de andre barometrene. Han er langt raskere enn Sturla Holm Lægreid i sporet og er bare slått av Johannes Thingnes Bø i så måte.

– Tarjei har de siste årene vært bedre på stafett enn individuelt. Det er et faktum, men nå velger vi å slippe til de som er best sammenlagt, sier Per-Arne Botnan.

Tarjei Bø var med og tok gull på denne distansen i Anterselva, men gikk ikke denne øvelsen i Östersund (2019) og Hochfilzen (2017).

NRK-ekspert Ole Kristian Stoltenberg oppsummerer slik:

– Hvis kriteriene er lagt på verdenscupen sammenlagt er det et ryddig uttak. Vi vet at vin blir bedre ved lagring, men denne gangen fortjener den nye vinen sjansen. Fordi treffprosenten er fantastisk, og hodet til Lægreid virker å fikse alt. Alle skjønner det er en tøff avgjørelse mot «Mister stafett» Tarjei Bø, men sjansen for havari på stående er større med storebror Bø enn med kometen fra Bærum. Så jeg støtter uttaket og håper Tarjei er voksen i oppgaven ved å støtte laget selv om han føler seg forbigått, konstaterer Stoltenberg.