Trives med isolasjon – etter hvert

Tiril Eckhoff liker å være i farta, liker å være sosial, liker å smile. Det har ikke vært lett det siste året.

Det har vært mye alenetid for de norske skiskytterne på tur. Men nå har Tiril Eckhoff lært seg å takle den nye hverdagen og er en av de store favorittene til gull i VM. Foto: Primoz Lovric, NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Kort om saken:

Tiril Eckhoff går ut som en av de store favorittene på VMs første individuelle distanse for kvinner.

Distansen er den korteste øvelsen i programmet, sprinten.

Start klokken 14.30 lørdag. Sendes på NRK1.

Hun innrømmer gjerne at det var tøft å starte sesongen med smittevern og smittefrykt som bakteppe.

– Det er jo det jeg har kjent litt på. Vi er mer isolert, men det går bedre og bedre, forteller hun på et digitalt medietreff før den første individuelle øvelsen i VM lørdag.

Nå har skiskytteren lært seg til å leve med det. Hun synes til og med at det er greit å være på tur med skiskytterne for tiden. Slik var det ikke etter de to første verdenscuphelgene i Kontiolahti. Da vurderte hun om hun skulle hoppe av på samme måte som først Johannes Høsflot Klæbo og senere hele det norske langrennslandslaget gjorde.

Fakta Tiril Kampenhaug Eckhoff Alder: 30 år (født 21. mai 1990) Fra: Bærum Bor: Oslo Klubb: Fossum IF Meritter: 1 OL-gull (blandet stafett OL i Sotsji 2014), 1 OL-sølv (blandet stafett Pyeongchang 2018) 3 OL-bronse, 7 VM-gull (1 individuelt i Oslo i 2016 på sprint), 1 VM-sølv og 2 VM-bronse Verdenscupen: Har 19 seiere og totalt 34 pallplasser. Beste plass sammenlagt: 2 (sesongen 2019/20) Les mer

Får gjøre noe kult

Tiril Eckhoff ble med og har ikke angret. Nå er humøret godt selv om det blir mye alenetid på tur.

– Det er nesten litt deilig. Nå er det ingen som har noe liv, og det har for så vidt ikke jeg heller. Men det er ingen som gjør noe kult, men så får nå jeg gå noen skirenn. Og det er jo kult.

Skiskytterne inngår i idrettens boblesystem. Det betyr begrenset kontakt med omverdenen, en liten innsjø av håndsprit, avstand og maskebruk så fort man beveger seg ute blant flere enn én person.

Eckhoff tok gull sammen med laget på VMs første distanse. Her sammen med Sturla Holm Lægreid, Marte Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø. Foto: MATIC KLANSEK / BILDBYRÅN

Dagdrømmene

Isolasjonen gir muligheter til å dyrke andre sider av seg selv enn skigåing og skyting.

– Jeg hører litt på podkast, har fått meg et tegnebrett, dagdrømmer og mediterer.

Når hun skal fortelle om dagdrømmer, gliser hun over videolinken, ler og forteller at det handler om hva hun skal bli når hun blir stor.

– Jeg har funnet ut at det i hvert fall må bli noe kreativt, sier hun om hvor langt hun er kommet i den tankeprosessen.

At hun har vennet seg til livet med smittevern etter hvert, viser resultatene. Etter trøbbel i flere av rennene i Kontiolahti har hun vært jevnheten selv i de individuelle konkurransene.

Det er kun blitt to konkurranser med plassering mellom 10 og 20 siden 43.-plassen på sprinten i Kontiolahti 29. november. Hun skjøt tre bom den dagen og var heller ikke i sin skarpeste fysiske form.

Har troen

Nå går alt meget bedre. Seks seiere i verdenscupen så langt taler for seg. Hun er bare åtte poeng bak verdenscupleder Marte Olsbu Røiseland.

– Jeg tror jeg har gode muligheter. Formen er helt OK. Når vi får noen rolige dager nå, så blir dette bra, sa hun før alvoret startet.

Den største tyske TV-stasjonen ARD lister henne opp som en av de store VM-favorittene til å ta gull i løpet av VM. Men de påpeker at Pokljuka aldri har vært noen lykke arena. Hun har 34 pallplasser i verdenscupen, men har aldri vært blant de tre beste i Pokljuka.