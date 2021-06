Ingen sunnmøringer startet for AaFK. Det kan ha skjedd for første gang i klubbens historie.

Den eneste sunnmøringen som fikk spilletid mot Fredrikstad var Isak Dybvik Määttä. Han kom inn etter 88 minutter.

Lørdag valgte Lars Arne Nilsen å ta ut en startellever uten en eneste sunnmøring mot Fredrikstad. Isak Dybvik Määttä var den eneste lokale spilleren som fikk spilletid, men han kom ikke inn før etter 88. minutter. Foto: MARIUS SIMENSEN

AaFK ledet både 1–0 og 2–1 mot Fredrikstad lørdag kveld, men begge gangene kom serielederne tilbake igjen i kampen. Det endte til slutt 2–2 på Color Line stadion, som gjør at AaFK ligger på åttendeplass på tabellen med sju poeng på fem kamper.

– Jeg synes egentlig kampen var god, for den sto til tre poeng og seier. Jeg fikk en liten snikende følelse utover andre omgang da vi brant så mange sjanser og var så unøyaktige. Vi hadde vel åtte-ti sjanser. Det føles ut som vi spilte en god kamp, men bare fikk ett poeng.

– Med bare ett poeng mot Fredrikstad ligger dere litt bak skjema?

– Ja, vi gjør det, men samtidig er vi fornøyde med det vi presterte. Jeg synes vi så ut som et lag som kommer til å bli bedre og bedre, og defensivt var vi solide og trygge. Jeg tror vi kommer sakte, men sikkert framover. Det er 25 kamper igjen, men vi er poengmessig litt bak skjema.

Ingen sunnmøringer

Mot Fredrikstad valgte Nilsen en startellever uten en eneste sunnmøring.

– Vi har jo en del sunnmøringer, men i dag valgte vi å ikke starte med dem. Vi starta ikke med unggutten vår (Nikolai Hopland) fordi han har spilt de fire første kampene, og har vært med på landslagssamling. Vi har ikke lyst til å bruke han opp. Nikolai har vært knallgod og kommer til å spille mye. Vi valgte også å bruke David (Olafsson) foran Jørgen (Hatlehol), sier Nilsen.

Det var til gjengjeld hele sju lokale spillere på benken: Andreas Lie, Jørgen Hatlehol, Nikolai Hopland, Isak Dybvik Määttä, Oscar Solnørdal, Kristoffer Ødven og Henrik Melland. Sunnmørsposten har ikke hatt mulighet til å gå gjennom samtlige lagoppstillinger i klubbens 106 år gamle historie, men det kan være første gangen at klubben har starta en seriekamp uten en lokal spiller på banen.

– Bygger nytt lag

– Kan du forstå at folk reagerer på dette, Nilsen?

– Det har jeg ikke tenkt så mye på, men vi holder på å bygge opp et nytt lag og har mange lokale gutter som kommer til å spille mye. Det er et mål for oss å produsere egne spillere. Selvfølgelig vil vi ha lokale spillere, men akkurat i dag var det ikke så veldig mange.

– Det står i sportsplanen at det skal satses på lokale og unge spillere, og det er klart definert hvor mye spilletid de skal ha. Kan det bli vanskelig å følge disse målene om det skal bli opprykk i år?

– Nå skal vi først og fremst bygge et nytt lag, og som sagt har vi veldig troen på dem som kommer opp. Det er først i dag at vi stiller med et litt annet lag.

– Må være gode nok

– Men det er vel ikke så mange lokale unggutter som har fått kommet inn i kampene?

– Nei, det ble ikke så mange bytter i dag heller. Det er sånt som vi må se på over tid, at vi får det på plass. Denne gangen ble det ikke sånn, men vi spiller ikke med lokale spillere bare for at de er lokale.

– Mener du at de ikke er gode nok enda?

– Jo, det er de. Nikolai har spilt mye og vært fantastisk.

– Hvis du ser bort fra han?

– Jørgen (Hatlehol) har jo spilt, men i dag spilte han ikke. Det var først og fremst i dag at vi ikke hadde lokale gutter i startelleveren. Det er noe vi må se på, selvfølgelig. Men de må være gode nok og bli gode nok. De kommer til å få mye spilletid, for vi skal spille mange kamper framover. Denne gangen ble det en vanskelig kamp å bytte for mye.

Hvis vi ser på spilletiden til de lokale spillerne, er den fordelt slik: Hopland har starta fire av fem seriekamper, mens Hatlehol har starta tre. Solnørdal starta serieåpningen, men ble byttet ut i pausen og har ikke spilt siden det. Määttä fikk sjansen fra start mot Raufoss, men etter det har det kun blitt to korte innhopp. Kristoffer Ødven kom inn etter 89 minutter mot Raufoss.