Her er gladmeldingen som gir Vipers håp foran returmøtet

Katrine Lunde sto over søndagens Champions League-kamp grunnet hevelse i kneet. Nå blir hun trolig klar til returoppgjøret om en uke.

Katrine Lunde trapper opp treningen utover i uka, og blir sannsynligvis klar til søndagens returmøte med Odense i Champions League. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

IKAST (DANMARK): Katrine Lunde var med på oppvarmingen til den første åttedelsfinalen i Champions League mot Odense søndag, med bandasje på det venstre kneet. Trener Ole Gustav Gjekstad håpet i det lengste at stjernemålvakten ville bli kampklar. Men kneskaden hun pådro seg i forrige uke var ikke helt leget.

– Vi la en plan for at kneet trengte en ekstra dag med hvile. Nå trapper jeg gradvis opp treningen fra i morgen (mandag), og håper å være med for fullt fra tirsdag, sier Katrine Lunde, ofte omtalt som verdens beste målvakt, til Fædrelandsvennen i intervjusonen etter søndagens kamp.

– En liten irritasjon

– Kneet kjennes i grunn veldig bra nå, og hevelsen er helt borte, sier landslagsmålvakten, som svært gjerne vil spille returoppgjøret i Odense kommende søndag.

Vipers-lege Erik Welhaven Løchen bekrefter at Lunde kommer til å trappe opp treningen gradvis utover i uken.

– Det er ingen spesiell hendelse som har ført til skaden, bare en liten irritasjon i kneet. Hun trapper opp belastningen fremover mot den viktige kampen, sier legen.

– Veldig god sjanse til å vinne

Fra benken så Katrine Lunde hele 36 baller gå i nettet bak målvaktene Evelina Eriksson og Andrea Austmo Pedersen i søndagens kamp.

Men Vipers scoret 35 mål, og må derfor slå Odense med to mål i returoppgjøret i Sydbank Arena.

– Vi scoret mye, men vi slapp også inn for mange mål. Får vi redusert antallet baklengsmål, så tenker jeg at vi har en veldig god sjanse til å slå Odense med to mål, sier superveteranen.

– Forsvarsmessig har vi mye å gå på, og det samme har målvaktene, sier Gjekstad.

– Kapabel til å stenge buret

Peder Langfeldt, sportslig leder i Kristiansand Topphåndball (KRS), så kampen i Fædrelandsvennens studio søndag kveld. Han mener utfallet vil være noe helt annet med Katrine Lunde i mål.

Vipers har med en trio av keepere til Danmark: Katrine Lunde (f.h.), Evelina Eriksson og Andrea Austmo Pedersen. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

– Ja, Katrine er kapabel til å stenge buret helt. Hun har en formidabel respekt i håndballverdenen, og det vil selvsagt være en kjempefordel å ha henne klar til neste kamp, sier Langfeldt, og legger til:

– Jeg tror også de andre spillerne føler en ekstra trygghet når de vet at Katrine står bak dem.