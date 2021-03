Klopp-debatten skygger for den tøffe utfordringen som venter Liverpool

OM FOTBALL: Han brukte fire år på å bygge et lag som vant Premier League. Er Jürgen Klopp riktig mann når Liverpool snart må skape et nytt slagkraftig lag?

Slik har vi sett Liverpool-manager Jürgen Klopp i Premier League den siste tiden. Foto: Phil Noble, Reuters/NTB

Det var ikke slik sesongen skulle bli for Liverpool. De regjerende seriemesterne må se langt etter å forsvare tittelen. Et skademareritt av de sjeldne har forhindret dem i det. De røde fra Merseyside har nå brukt 20 ulike midtstopperpar denne sesongen (se faktaboks).

Skadeproblemene gjør det vanskelig å felle en dom over sesongen. Dersom den ender med Champions League-spill neste sesong, vil nok de fleste sette et godkjent-stempel på den. Skal de kvalifisere seg, må de trolig vinne denne sesongens Champions League.

Det tapte året kan komme til å koste Liverpool ekstra dyrt.

Fakta Liverpools 20 midtstopperpar i alle turneringer Fabinho og Matip (555 minutter). Fabinho og R. Williams (395 minutter). Fabinho og Henderson (315 minutter). Van Dijk og Gomez (241 minutter). Kabak og Phillips (240 minutter). Henderson og Phillips (225 minutter). Gomez og Fabinho (210 minutter). Kabak og Henderson (210 minutter). Fabinho og Phillips (180 minutter). Gomez og R. Williams (179 minutter). Gomez og Matip (169 minutter). Van Dijk og Fabinho (119 minutter). Van Dijk og R. Williams (106 minutter). Gomez og Phillips (90 minutter). Kabak og Fabinho (90 minutter). Phillips og R. Williams (90 minutter). Matip og R. Williams (85 minutter). Matip og Henderson (45 minutter). R. Williams og Koumetio (45 minutter). Van Dijk og Matip (11 minutter). Les mer

Virgil van Dijk har vært skadet siden oktober. Foto: Catherine Ivill / Reuters

Et uunngåelig generasjonsskifte

Sadio Mané, Roberto Firmino og Mohamed Salah har i flere sesonger utgjort en beryktet trio på topp. Da Liverpool ble ligamestere forrige sesong, scoret de til sammen 46 mål.

Mané og Salah fyller 29 i år. Firmino blir 30. Signeringen av 24 år gamle Diogo Jota fra Wolverhampton før denne sesongen viser at Liverpool erkjenner behovet for ungt blod i angrepstrioen.

I tillegg fyller klubbkaptein Jordan Henderson 31 i sommer, mens Thiago og Virgil van Dijk blir 30. Liverpool er nødt til å forberede seg på en fremtid der ikke alle disse nøkkelspillerne kommer til å prestere på samme nivå som tidligere. Noen fotballspillere taper seg gradvis over tid. For andre kan det derimot skje langt raskere.

Klubbens økonomiske situasjon tilsier at det er tid for å vurdere å selge for å finansiere generasjonsskiftet. Trioen på topp har alle kontrakter som utløper sommeren 2023, ifølge Transfermarkt.

Skal én eller flere av dem selges for betydelige summer, må det skje i sommer eller senest sommeren 2022. Problemet knyttet til det, er at storklubbene i Europa ligger i dvale som følge av pandemien. Pengene sitter derfor ikke like løst som de har gjort det siste tiåret.

Sesongen har også vist at Liverpool-troppen ikke er bred nok.

Dermed går det mot storstilte utskiftninger i spillerstallen i tiden fremover, forutsatt at Liverpool klarer å frigjøre midler. Å erstatte nøkkelspillere er ikke enkelt. Det vet de som er glad i Liverpool.

Fakta Liverpools antatt sterkeste startellever Alisson: 28 år (født i 1992). Trent Alexander-Arnold: 22 år (født i 1998).

Virgil van Dijk: 29 år (født i 1991).

Joe Gomez: 23 år (født i 1997).

Andrew Robertson: 27 år (født i 1994). Thiago: 29 år (født i 1991).

Fabinho: 27 år (født i 1993).

Jordan Henderson: 30 år (født i 1990). Mohamed Salah: 28 år (født i 1992).

Roberto Firmino: 29 år (født i 1991).

Sadio Mané: 28 år (født i 1992). Les mer

Sadio Mané, Mohamed Salah og Roberto Firmino er nøkkelspillere for Liverpool. Foto: Phil Noble, Reuters/NTB

«Det tredje året er fatalt»

Er Jürgen Klopp riktig mann til å lede Liverpool gjennom generasjonsskiftet som klubben snart er nødt til å ta fatt på?

Før sesongen ville det vært utenkelig å stille spørsmålet.

La oss spole tilbake til midten av september i fjor. Oppgaven Liverpool skulle ta fatt på denne sesongen, var knalltøff lenge før Virgil van Dijk og Joe Gomez pådro seg langtidsskader. Da Liverpool ble seriemestere i juni, var det klubbens første ligatittel på 30 år.

Å skulle gjenskape suksessen på første forsøk kom alltid til å bli vanskelig. Siden årtusenskiftet er det bare fire klubber som har klart å forsvare en ligatittel. Det er mye som skal klaffe om en skal gå til topps to sesonger på rad. Det gjelder særlig der det er mange om beinet. Det er flere ting som kan stikke kjepper i hjulene.

– Det tredje året er fatalt, sa Bela Guttmann en gang. Den ungarske trenerlegenden mente at det er så lang tid det tar før spillerne blir lei av treneren og/eller før et lag blir avslørt av motstanderne sine. Den britiske fotballskribenten Jonathan Wilson mener at det særlig ser ut til å gjelde lag som presser høyt. Det gjør Klopps Liverpool.

José Mourinhos trenerkarriere kan tas til inntekt for ungarerens poeng. I Real Madrid, hans andre periode i Chelsea og i Manchester United var det nettopp i den tredje sesongen at det gikk skeis.

José Mourinho var halvveis inne i sin tredje sesong i Manchester United da han fikk sparken. Foto: Icon Sport/Bildbyrån

Klopp er nå inne i sin femte fulle sesong som Liverpool-manager. Kun Burnley-manager Sean Dyche har lengre fartstid enn tyskeren.

Da Klopp ble ansatt i oktober 2015, var det åpenbart at det ville ta tid å stable et slagkraftig lag på beina. Den foregående sesongen hadde endt med 1–6-tap for Stoke. Det tok tid, men Klopp klarte det. Liverpool har nå lagt bak seg to sesonger som har endt med et trofé.

Er Liverpool-spillerne i ferd med å gå lei av Klopp? Det finnes ikke noen klare holdepunkter for det, men små episoder som Mohamed Salahs misnøye med å bli byttet ut under kampen mot Chelsea, gir vann på ryktemøllen i britisk presse. Klopps kroppsspråk og fremtreden i intervjuer har heller ikke vært slik som tidligere.

Mohamed Salah er toppscorer i Premier League, men har scoret kun fire mål siden nyttår. Foto: Clive Brunskill, Reuters/NTB

Scorer «aldri» i første omgang

Hvordan passer Guttmanns påstand om at lag til syvende og sist blir «avslørt» av motstanderne sine, på Liverpool? Anfield, som i 68 kamper var et fort, ligner nå mer på et sandslott. Det skyldes mer enn de enorme skadeproblemene i bakerste ledd.

Liverpool scorer «aldri» i første omgang i Premier League lenger. På sine siste 13 seriekamper har de bare scoret én gang før pause. Det er gått over 11 timer siden sist de regjerende seriemesterne scoret i åpent spill på hjemmebane. Fire av de seks seriekampene de røde nå har tapt på rad på Anfield, har de tapt med kun ett mål.

Det betyr ikke nødvendigvis at Liverpools offensive spill er avslørt. Men det betyr at det er på tide å stille spørsmål ved om det å bruke midtbanespillere som midtstoppere, fremfor å bruke antatt svakere stoppere, påvirker det som skjer lenger fremme på banen i så stor grad at Klopp burde bruke spillerne i deres naturlige posisjoner.

I Champions League-kampen mot RB Leipzig var Fabinho tilbake på midtbanen. Ingen vant ballen tilbake flere ganger enn brasilianeren. Det skapte helt andre arbeidsforhold for stopperne Ozan Kabak og Nathaniel Phillips. Også Thiago nøt godt av brasilianerens arbeid.

Joël Matip og Fabinho er det midtstopperparet som har spilt flest minutter sammen (555) for Liverpool denne sesongen. Fabinho er egentlig midtbanespiller. Matip er ute med skade resten av sesongen. Foto: Peter Powell, Reuters/NTB

Hva er løsningen?

Å bytte trener fremstår ofte som den enkleste løsningen. Håpet om bedre tider har fått mang en klubbledelse til å ta en avgjørelse som har gitt effekt på kort sikt, mens den langvarige effekten er uteblitt. Mange trenere er blitt felt fordi de ikke har klart å leve opp til de unaturlig høye forventningene deres eget arbeid har skapt.

Kan det komme til å hjemsøke selv Klopp?

Når Liverpool-ledelsen med tiden må ta stilling til om han er riktig mann, kan det være lurt å ha ordene til Hans-Joachim Watzke, administrerende direktør i Borussia Dortmund, i bakhodet.

I boken Ekte kjærlighet. Et liv med BVB skriver han at Dortmund ikke forsøkte å overbevise Klopp om å bli værende da han bestemte seg for å gi seg som klubbens trener etter 2014/15-sesongen.

«Det var kanskje en tabbe. Kanskje ville det ha vært bedre om vi hadde byttet ut hele laget, ikke treneren», undrer direktøren.

Liverpool har nok ikke lyst til å havne i samme situasjon.