Reistad hylles etter avskjedskampen: – Verdens desiderte beste håndballspiller

Henny Reistad (22) scoret 12 mål og herjet fullstendig da Vipers sikret sitt første Champions League-gull noensinne. Nå blir hun hyllet etter avskjedskampen.

Henny Reistad (nummer fire fra venstre) jubler for Champions League-triumfen. Foto: Tibor Illyes / MTI

BUDAPEST/KRISTIANSAND: – Dette kunne ikke gått bedre. Det var et perfekt farvel.

Det sa Henny Reistad på pressekonferansen etter at Vipers sikret et historisk Champions League-gull søndag kveld.

Henny Reistad var igjen Vipers beste spiller og storspilte da kristiansanderne vant 34–28 over franske Brest i finalen.

Fra og med neste sesong skal Reistad spille for danske Esbjerg. På spørsmål om hun angrer på at hun har valgt å forlate verdens beste håndballag, svarer bakspilleren:

– Nei, jeg angrer ikke. Men det er jo veldig vemodig, det her har vært helt fantastisk å spille i Vipers. Det blir trist å forlate Vipers.

Sang solo etter gullet

Reistad var banens suverent beste spiller i Champions League-finalen mot Brest. Bakspilleren banket inn langskudd på langskudd, og endte til slutt med utrolig 12 nettkjenninger.

– Jeg hadde ikke forventet at det skulle bli sånn her etter de to kampene, med MVP-kåring og gull. Vi hadde som mål å vinne semifinalen, så det er helt fantastisk at vi har klart å gå hele veien, sa Reistad.

Da Vipers fikk utdelt Champions League-pokalen grep Reistad mikrofonen i gledesrus, før 22-åringen sang solo med Queens «We Are The Champions».

– Det er jo slike ting man gjør i gledesrus, sier en lattermild Reistad.

– Henny har dratt noen viser på trening før som ikke er helt borte, la en smilende Ole Gustav Gjekstad til.

Lagvenninne Heidi Løke var ikke like imponert over syngingen.

– Hun er en mye bedre håndballspiller enn hun er sanger. Jeg måtte holde for ørene, sa Løke og lo.

Hylles av treneren

Reistad fikk som nevnt MVP-kåringen som den mest verdifulle spilleren i Final four-sluttspillet. Hun endte med totalt 22 mål i semifinale og finalen, mer enn noen annen spiller blant de fire Final four-lagene.

– Det er helt fantastisk å se. Hun står bra i forsvar også. Jeg tror jeg må begynne å legge planen for hvordan vi skal slå Esbjerg neste år. Det blir vanskeligere etter dette, sier Gjekstad.

Vipers-treneren er vanvittig imponert over den enorme utviklingen Reistad har hatt gjennom sine tre sesonger i Vipers.

– Det er utrolig imponerende. Det har vært gøy å se henne vokse fram som en av de aller, aller beste i verden. Så er det kjedelig å sende henne til en annen klubb. Hun har satt en høy standard, sier Gjekstad.

Selv er Reistad rørt over å kunne avslutte Vipers-karrieren med Champions League-gull.

– Det betyr alt. Å vinne det her er det største man kan oppleve. Jeg kom til Vipers for tre år siden, og det å avslutte på denne måten er veldig stort, sier Reistad.

Henny Reistad var banens gigant i Champions League-semifinalen. Foto: Tibor Illyes / MTI

– Verdens desidert beste

Gjekstad var ikke den eneste som hyllet Reistad etter hennes monsterprestasjon i finalen.

Da Fædrelandsvennen snakket med linjespiller Heidi Løke etter kamp, kunne hun ikke forlate intervjuet uten å nevne sin strålende lagvenninne.

– Jeg må skryte av Henny. Hun er helt fantastisk, sa Løke.

Og da Løke snakket med TV 2 etter kampen, var hun ikke i tvil om hvor høyt hun rangerer Reistad som håndballspiller.

– Hun er verdens desiderte beste håndballspiller som hun spiller nå, sa Løke til kanalen.

Det støtter TV 2-ekspert Bent Svele.

– Akkurat som hun spiller nå er hun best i verden. Hun driver periodevis med en annen idrett. Det er bare å bøye seg i støvet for Henny Reistad, sier Svele.

Også Karoline Dyhre Breivang, som var med å vinne Champions League-gull med Larvik for 10 år siden, slet med å sette ord på Reistads vanvittige finale-prestasjon.

– Det er bare å takke og bukke. Hun er en spiller alle har et øye på, og hun spilte denne finalen med største ro. Det er utenomjordisk, sa Dyhre Breivang.