Zlatko Tripic’ maratonsesong: – Håper jeg tåler dette

Zlatko Tripic kom rett fra sesong i Tyrkia til sesongstart med Viking i Eliteserien. Det blir en lang sesong med over 60 kamper før han kan ta ferie etter sesongen. Fredrik Refvem

Den mentale utfordringen er minst like stor som den fysiske for Zlatko Tripic som er inne i en sesong som vil vare i nesten halvannet år og over 60 kamper.

