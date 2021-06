KRS signerte nederlandsk landslagskeeper

24 år gamle Mark van den Beucken er klar for Kristiansand Topphåndball (KRS).

Mark van den Beucken er ny keeper i KRS. Foto: KRS

KRISTIANSAND: – Dette gleder jeg meg skikkelig til. Jeg har stor tro på prosjektet til Kristiansand, sier Mark van den Beucken til Fædrelandsvennen.

Han er klar for KRS Topphåndball, som skal spille i Eliteserien i håndball kommende sesong.

Målvakten kommer fra den tyske Bundesliga-klubben TBV Lemgo, hvor han spilte 18 kamper i årets sesong.

– Nå er målet mitt å bli en viktig brikke i et lag. Jeg har spilt i verdens beste håndball-liga, og det har vært en drøm siden jeg var liten. Men jeg trenger å mye spilletid, og derfor går jeg til KRS, sier keeperen, som har 24 landskamper for det nederlandske landslaget.

– Dette er en signalforsterkning for oss. Han er en stor keeper på rundt 195 centimeter, sier den nye KRS-treneren Torbjørn «Tobben» Evjen og legger til.

– Alle eliteserielag trenger en god keeper, uten forkleinelse for de to vi allerede har. Jeg er veldig glad for at vi har fått tak i ham.

Ønsker midtback

Hovedtrener Evjen, med bakgrunn fra blant andre Bodø og Follo, er akkurat i gang med sin jobb med å etablere KRS Topphåndball i Eliteserien.

– Jeg kom på mandag, så skal vi holde på til slutten av juni før vi tar en sommerferie. Jeg har fått et godt inntrykk av spillerne og omgivelsene. Så skal vi jobbe steinhardt frem til seriestart i august, sier Evjen.

– Hva mer vil du ha før stallen er satt?

– Kan jeg ønske fra øverste hylle vil jeg gjerne ha en god midtback. Vi jobber med å forsterke med en bakspiller, så får vi se hva vi får til, svarer Evjen.

KRS rykket opp til Eliteserien etter at 1.divisjon ble avlyst i mars. Norges Håndballforbund bestemte å la de 11 første kampene, eller halvveis i sesongen, skulle telle. Da ledet KRS divisjonen.