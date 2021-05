Brukte helikopter for å flytte 60 meter høy lysmast

Hjelp fra et helikopter måtte til for å få flyttet den ene lysmasta i Granåsen. Masta står i veien for byggingen av det nye hoppanlegget og ny heistrasé.

Den 60 meter høye masta ble demontert og flyttet ved hjelp av helikopter i Granåsen onsdag formiddag. Foto: Christine Schefte

GRANÅSEN: Onsdag formiddag ble en av de to store lysmastene i hoppanlegget i Granåsen tatt ned ved hjelp av helikopter.

Årsak: Den sto i veien for byggingen av det nye hoppanlegget og heistrasé.

Den ene av de to lysmastene i Granåsen må fjernes i forbindelse med byggingen av det nye hoppanlegget. Foto: Christine Schefte

Masten skal demonteres og lagres øst for storbakken i anleggsperioden.

Den skal monteres igjen senere.

– Den skal rehabiliteres og gjenbrukes. Selve lyskilden skal byttes, sier Stein Ove Brandslet i Trondheim eiendom.

For barna i Granåsen barnehager var det spennende med action i hoppbakken.

– Det er jo 17 mai og julaften på en gang. Det er spektakulært med helikopter, sier avdelingsleder Kristian Sliper Midling i Granåsen barnehager.

Stein Ove Brandslet i Trondheim eiendom Foto: Christine Schefte

På grunn av mastas vekt, måtte flyttingen gjennomføres med elleve helikopterløft.

Timeprisen for å ha helikopteret i aksjon er cirka 25000 kroner, opplyser Brandslet.

– Vi regner med at arbeidet tar cirka to timer, sa Truls Wengstad-Halvorsen, HMS-leder i NCC før oppstarten.

Arbeidet med flyttingen av masta startet cirka klokka 11. Klokka 1230 tok de en pause etter å ha prøvd seg på det fjerde løftet som viste seg å bli for tungt.

– Vi må ha en rådslagning nå, opplyste Wengstad-Halvorsen til Adresseavisens fotograf på stedet.

Truls Wengstad-Halvorsen, i NCC. Foto: Christine Schefte

Når masta er revet, skal de gå i gang med å rive plastbelegget i bakken.

– Når vi har fått unna plasten og gitt den bort, blant annet til en ny hoppbakke i Stjørdal, så begynner vi å renske ut massene som ligger i bakken, når vi er på fast fjell, så skal vi lage en del avskjærende vannveier for å samle opp vannet, forklarer Brandslet.

Barna i Granåsen barnehager fulgte interessert med på helikopteret som var i aksjon i VM-anlegget. Foto: Christine Schefte

Bakken skal snølegges i november i 2022.

– Publikum vil møte marka på en mye bedre måte når prosjektet er ferdig, lover Brandslet som understreker at det er viktig at folk respekterer sperringene i området og ikke tar seg forbi gjerdene som er satt opp mens byggearbeidene pågår.