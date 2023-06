Bekreftet: Benzema forlater Real Madrid

Karim Benzema (35) har vært i Real Madrid siden 2009. Nå er det slutt for den regjerende Ballon d’Or-vinneren.

BLIR IKKE I MADRID: Karim Benzema, her etter Copa del Rey-seieren i mai.

Det bekrefter Real Madrid på sine hjemmesider søndag formiddag.

«Real Madrid CF og vår kaptein Karim Benzema har blitt enige om å avslutte hans strålende og uforglemmelige periode i klubben vår», står det i uttalelsen.

I utgangspunktet strakk Benzemas kontrakt seg til sommeren 2024.

Tirsdag skrev The Athletic at Benzema hadde mottatt et lukrativt tilbud fra en klubb i Saudi-Arabia, og søndag ettermiddag skriver Reuters at den statseide saudiske TV-kanalen Al Ekhbariya melder at Benzema har kommet til enighet med klubben Al Ittihad om en toårskontrakt.

Får Benzema spilletid blir hans siste kamp for Real Madrid hjemme mot Athletic Bilbao søndag kveld 18:30, i det som er siste serierunde i LaLiga.

35-åringen står med 647 kamper og 353 mål i alle turneringer for Real Madrid, som han kom til som 21-åring i 2009.

«Real Madrid er – og vil alltid være – hans hjem. Vi ønsker ham og hele familien det beste i den neste fasen i livet», skriver klubben.

Benzema er – sammen med Marcelo – den mestvinnende spilleren i Real Madrids historie, med hele 25 troféer 25 troféer5 Champions League, 5 klubb-VM, 4 LaLiga, 3 Copa del Rey, 4 spansk supercup, 4 UEFA-supercup.. Den siste av dem ble Copa del Rey-triumfen i starten av mai:

Benzema føyer seg inn i rekken av spillere som forlater Real Madrid i sommer. Lørdag ble det bekreftet at trioen Eden Hazard, Mariano Diaz og Marco Asensio var ferdige i hovedstadsklubben.

Dermed ble det med én sesong som klubbens kaptein for Benzema, som tok over kapteinsbindet etter at Marcelo forlot klubben i fjor sommer.

I oktober i fjor vant Benzema Ballon d’Or, som kåret ham til verdens beste fotballspiller for 2021/22-sesongen.