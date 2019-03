Rettssaken på oppløpssiden: – Dommeren skal være modig

Vitneførselen er over i rettssaken mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund.

Advokatenes prosedyrer er menyen i Oslo tingretts rettssal 250 mandag og tirsdag.

Saken reiser en rekke rettslige spørsmål, men advokat Arne Andersen i firmaet Kluge mener det koker ned til utøver versus system.

– Det fremstår som at Henrik prøver å fighte et system som er lagt opp på forhånd, hvor dette er idrettens måte å fordele inntektene ut over organisasjon, landslaget og utøvere, sier Andersen, som har fulgt sakens første fire dager fra sidelinjen.

Fakta: Fakta om konflikten Konflikten bunner i at Kristoffersen vil ha et Red Bull-klistremerke på hjelmen. Det er hans personlige sponsor. Problemet er at Norges Skiforbund har solgt hjelmrettigheten til Telenor. Kristoffersen mener at en større Red Bull-avtale vil åpne døren til et nytt omfattende støtteapparat og en trygghet etter endt karriere for ham selv. Skiforbundet frykter hva som vil skje med deres landslagsmodell hvis Kristoffersen får medhold. Da er de redd for at sponsorpengene forsvinner ut av forbundets hender.

– Kjempeinteressant sak

Advokaten har prosedert saker for EFTA-domstolen i Brussel i flere år. Det er EFTA-domstolen som er ekspertene på området tingrettsdommer Kari Lunde er nødt til å bevege seg i for å avgjøre saken.

– Dette er en kjempeinteressant sak. Jeg føler kanskje at debatten har sporet av litt, men det er et tankekors at forbundet har så mye makt og kan diktere avtaler. Samtidig føler jeg at EFTA-domstolens rådgivende uttalelse måtte vært mer revolusjonerende hvis Kristoffersen skulle vunnet frem, spår Andersen.

– Dommeren skal være modig hvis hun på mange måter skal sette hele systemet til side, men la oss se, fortsetter han.

Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Vil ha bedre støtteapparat

Kristoffersens advokat har helt siden innledningsforedraget gjentatt at for Kristoffersen handler dette ikke om penger. Det handler om å få tilgang til Red Bulls omfattende støtteapparat.

– De prøver å få det til å handle om noe helt annet enn penger, men jeg tror ikke det er der slaget kommer til å bli avgjort, sier Andersen.

Advokaten tror Skiforbundets Per Andreas Bjørgans prosedyre vil handle om at en vare ikke kan selges to ganger, og at systemet er i tråd med FIS sine regler.