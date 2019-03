Eckhoff var på bunnen. Nå hylles hun for sesongavslutningen

HOLMENKOLLEN: Tiril Eckhoff startet sesongen godt da hun imponerte i konkurranse mot langrennsjentene på Beitostølen. I tillegg vant hun skiskytternes sesongåpning på Sjusjøen suverent.

Så gikk det nedover. Sykdom førte til at hun måtte stå over renn. Da hun stilte til start igjen, var resultatene skuffende.

– Nå er jeg lei, sa hun selvkritisk til NRK etter 33. plass i Ruhpolding i januar.

Ting skulle imidlertid bli bedre for Eckhoff. I VM ble det suksess. Så avsluttet hun sesongen med annenplass på fellesstarten i Holmenkollen. Da sesongens siste pressekonferanse var unnagjort etterpå, strakk hun armene i været og ropte:

«Finished!»

En spesiell sesong

For sesongen har nok vært krevende for Fossum-løperen. Etter pallplassen i Holmenkollen oppsummerte hun sesongen slik:

– Jeg startet i bunn og ender nesten på toppen. Det har vært en veldig spesiell sesong.

Den nevnte 33.-plassen i Ruhpolding ble siden fulgt opp med hennes første seier på ett år, da hun gikk til topps i Canmore i begynnelsen av februar. 41. og 42. plass i Soldier Hollow like før VM førte imidlertid til at hun ikke akkurat gikk dro til Östersund som en favoritt.

Der ble det imidlertid gull både på stafett, mixedstafett og ikke minst individuell sølvmedalje på jaktstarten.

– Jeg har nok slitt litt med troen på meg selv oppi alt det der. Jeg får god hjelp av Geir (Isene, mental trener, jour.anm.) som har hjulpet og fått meg opp igjen. Takk til han som rotet meg opp fra grøften, sa Eckhoff etter annenplassen i Holmenkollen.

Hjelmeset-ros

Tidligere langrennsløper Odd-Bjørn Hjelmeset er nå idrettssjef i Norges Skiskytterforbund. Han er meget imponert over jobben Eckhoff har gjort etter den vanskelige første halvdelen av sesongen.

– Hun fikk to runder ødelagt av sykdom. Da hadde hun nok veldig lyst til å være god – og hun er vanvittig god når hun finner roen og er med på å prege renn. Jeg tror det var veldig godt for Tiril å ta denne pallplassen her, sa Hjelmeset etter sesongavslutningen i Holmenkollen.

– Jeg synes det er fantastisk. All ære til Tiril. Hun står på og biter tennene sammen, la han til.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sterkt lag

Hverken Marte Olsbu Røiseland (9. plass) eller Ingrid Landmark Tandrevold (19. plass) hadde noen optimal dag på fellesstarten i Kollen, men begge gledet seg stort på Eckhoffs vegne.

– Det er veldig fortjent at hun får en skikkelig kanonavslutning på sesongen og ender i toppen. Det er der hun hører hjemme, sa Tandrevold.

– Jeg føler det er veldig Tiril å komme utover sesongen. Det er veldig gøy at hun tar en pallplass i dag, sa Olsbu Røiseland.

Begge to la vekt på hvor godt det var å se Eckhoff løfte resten av laget på en dag det ikke klaffet for dem selv.

For det er ingen tvil om at Norge har meget solide skiskytterlag nå. Både på herre- og kvinnesiden.

Etter fellesstarten kunne nemlig kvinnene juble for at de vant lagkonkurransen i verdenscupen sammenlagt.

– Det var ikke mange som forventet at vi skulle ta kulen for lag før sesongen, sa Hjelmeset.

– Å ta nasjonscupen henger høyt for jentene, tror jeg.