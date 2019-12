Tre angrepsspillere ferdig i Rosenborg

Yann-Erik de Lanlay forlater Rosenborg.

Yann-Erik de Lanlay har spilt sin siste kamp for Rosenborg. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

Yann-Erik de Lanlay (27) har spilt sin siste kamp i Rosenborg-trøyen. Kontrakten hans går ut ved nyttår, og den blir ikke forlenget.

Det melder RBK.no mandag formiddag.

– Vi ønsker å takke Yanni for innsatsen over flere år i Rosenborg. Han har vært en viktig bidragsyter og vunnet mange titler. Nå var imidlertid tiden moden for å finne nye utfordringer. Yanni er en super gutt som vi ønsker lykke til i fortsettelsen, sier trener Eirik Horneland til klubbens hjemmeside.

Over 100 kamper

27-åringen kom til Rosenborg sommeren 2015 og spilte 111 kamper for klubben. Han ble stående med 15 scoringer.

I høst ble det kjent at Yann-Erik de Lanlay takket nei til trondheimsklubbens kontraktsforslag. Da sa han følgende til Adresseavisen:

– Det har litt med spilletid å gjøre. Først og fremst om det.

De Lanlays agent, Tore Pedersen, uttalte i samme intervju at det fantes interesse fra andre klubber.

Viking-trener Bjarne Berntsen ville i midten av november ikke svare på om han har snakket med Yann-Erik de Lanlay om en mulig retur til gamleklubben. Men:

– Det vil alltid være kjekt å få sånne kvalitetsspillere i mørkeblått, sa Berntsen.

Forlenger ikke låneavtaler

Rosenborg-trener Eirik Horneland bekrefter også til klubbens hjemmeside at to andre spillere er ferdige i klubben.

Både David Akintola og Bjørn Maars Johnsen har låneavtaler som går ut ved nyttår, men disse blir ikke fornyet.

Publisert: Publisert 23. desember 2019 10:54