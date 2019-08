Disse storlagene kan trekke hverandre i gruppespillet i Champions League

Klokken 18.00 torsdag vil representanter fra de største klubbene i Europa være til stedet i Monaco. Der avholdes nemlig trekningen av gruppespillet i den nye sesongen av UEFA Champions League.

Tre engelske klubber er førsteseedet

De 32 klubbene som er klare for gruppespillet i Champions League er seedet på forskjellige nivåer. På det øverste nivået finner vi blant andre regjerende Champions League-mester Liverpool. Manchester City (regjerende mester av Premier League) og Chelsea (regjerende mester av Europa League) er også førsteseedet, noe som gjør at England er best representert på det øverste nivået. Fjorårets tapende finalist, Tottenham, er for øvrig seedet på det andre nivået.

De øvrige lagene som er førsteseedet er: Barcelona (SPA), Juventus (ITA), Bayern München (TYS), Paris Saint-Germain (FRA) og Zenit St. Petersburg (RUS).

Ifølge UEFA baserer resten av seedingen seg på deres koeffisientrangering av klubbene i Europa de siste fem årene.

John Sibley / REUTERS

Liverpool kan havne i «dødens gruppe»

På grunn av seedingssystemet til UEFA kan flere av storkanonene trekke hverandre i gruppespillet av den gjeveste klubbturneringen i Europa.

Om regjerende mester Liverpool har uflaks, kan de ende opp i en gruppe med Real Madrid (nivå 2), Inter (nivå 3) og RB Leipzig (nivå 4).

På grunn av UEFAs reglement om at land fra samme nasjon ikke kan møtes i gruppespillet, kan vi derfor ikke få en reprise på fjorårets Champions League-finale (Liverpool-Tottenham) i gruppespillet, selv om klubbene ikke er på samme seedingsnivå. Det samme gjelder for eksempel for de spanske erkerivalene Barcelona og Real Madrid.

Francisco Seco / TT NYHETSBYRÅN

Under tre uker igjen til første kamp

Finalen i denne sesongens utgave av Champions League vil bli spilt på Atatürk Olympic Stadium i Istanbul, Tyrkia. Forrige gang en Champions League-finale ble spilt på denne stadion, vant Liverpool over AC Milan etter straffesparkkonkurranse.

Første runde i gruppespillet av Champions League spilles i midten av september.

Runde 1: 17/18 September

Runde 2: 1/2 Oktober

Runde 3: 22/23 Oktober

Runde 4: 5/6 November

Runde 5: 26/27 November

Runde 6: 10/11 Desember

Slik er alle de 32 klubbene seedet før torsdagens trekning av gruppespillet i Champions League:

Nivå 1:

Liverpool (ENG), Chelsea (ENG), Barcelona (SPA), Manchester City (ENG), Juventus (ITA), Bayern München (TYS), Paris Saint-Germain (FRA), Zenit St. Petersburg (RUS)

Nivå 2:

Real Madrid (SPA). Atlético Madrid (SPA), Dortmund (TYS), Napoli (ITA), Shaktar Donetsk (UKR), Tottenham (ENG), Benfica (POR), Ajax (NED)

Nivå 3:

Lyon (FRA), Bayer Leverkusen (TYS), Red Bull Salzburg (ØST), Olympiakos (HEL), Valencia (SPA), Inter Milan (ITA), Dinamo Zagreb (KRO), Club Brugge (BEL)

Nivå 4:

Lokomotiv Moskva (RUS), Genk (BEL), Galatasaray (TYR), RB Leipzig (TYS), Atalanta (ITA), Lille (FRA), Crvena Zvezda (SER), Slavia Praha (Tsj)

Trekningen av gruppespillet i Champions League vises på Viasat 4, fra klokken 17.30.