Faren vet ikke at sønnen trener favorittlaget hans – nå har han ledet Aston Villa til Premier League

Anwar El-Ghazi og John McGinn sikret Aston Villa opprykk tilbake til Premier League, etter mandagens 2–1-seier over Derby i kvalikfinalen på Wembley.

Tre år etter nedrykket, og 366 dager etter at Fulhams Tom Cairney knuste Birmingham-klubbens opprykksdrøm på Wembley, kan Aston Villa-supporterne juble igjen.

En av klubbens stolteste supportere er nettopp manager Dean Smith. For Aston Villa har en ekte fan som sjef for laget.

Smith er vokst opp i en Aston Villa-familie og var selv Brentford-manager da Villa feilet i opprykksfinalen i fjor. Den kampen så han på TV i North Carolina på ferie.

– Selv om jeg var Brentford-manager, har Villa alltid vært laget mitt, skriver The Guardian.

Det mest oppsiktsvekkende var derimot da Aston Villa-manageren var åpen om farens sykdom. Pappa Ron er grunnen til at han holder med Aston Villa og jobbet som frivillig for klubben i Rotterdam, da klubben vant sin første og hittil siste finale i den aller gjeveste turneringen i Europa.

Datoen var 26. mai 1982 og Peter Withe sikret Aston Villa 1–0-seier over Bayern München på De Kuip.

37 år og én dag senere skulle faren stolt kunne konstatert at sønnen har tatt Aston Villa tilbake til Premier League, etter en helt utrolig vår. Smith tok over laget 10. oktober i fjor, da laget lå på 14. plass på tabellen. 48-åringen klatret så til 5. plass, og med seiere over byrival West Bromwich og nå Derby, er man tilbake i det gode selskap.

Men det vet ikke pappa Ron.

– Dessverre vet han ikke at jeg er Aston Villa-manager, på grunn av demens, sa Smith på pressekonferansen dagen før kampen og måtte holde tilbake tårene da han snakket om det.

– Etter at jeg ledet Walsall i League Trophy-finalen på Wembley i 2015, måtte jeg hjelpe ham til sengs etterpå. Det er tøft å gjøre, fortsetter han.

Etter at finaleseieren var i boks, fortalte han Sky Sports om et møte med faren tre dager før kampen. Fredag var Aston Villa-sjefen innom på besøk til pappa Ron.

– Da sa jeg at «neste gang vi sees er jeg trener i Premier League». Han smilte og nikket og det var nok for meg, sier Smith.