TUIL har ikke tapt mot Kongsvinger siden 2012 – følg kampen live her

Kongsvinger-TUIL: 0–0

TUIL står foreløpig med kun ett poeng etter fem spilte kamper i årets 1.-divisjon. Kongsvinger på sin side har tatt ni poeng på seks kamper og ligger fint plassert på en 8.-plass på tabellen.

Lyspunktet for TUILs del, er at man må helt tilbake til april 2012 for å finne sist gang de tapte mot Kongsvinger. Siden da har lagene møttes fem ganger og TUIL har vunnet to av de. De to siste sesongene har kampene mellom lagene endt med én TUIL-seier og uavgjort tre ganger.

Slik er lagoppstillingene:

TUIL: Theodor Nilsen, Andreas Løvland, Thomas Braaten, Henrik Breimyr, Håvard Lysvoll, Håkon Kjæve, Thomas Kind Bendiksen, Tomas Kristoffersen, Sander Finjord Ringberg, Lars Henrik Andreassen, Vegard Lysvoll

Innbyttere: Adrian Mathias Nystø Mikkelsen, Andreas Arntzen, Robin Lorentzen, Gabriel Andersen

Kongsvinger: Andreas Smedplass, Fredrik Mani Pålerud, Edvard Skagestad, Christian Seland Røer, Iman Mafi, Bo Simon Penny Marklund, Markus Myre Aanesland, Harald Holter, Mathias Berg Gjerstrøm, Adem Güven, Marlon Mateus Da Silva

Innbyttere: Stian Omenås Bolstad, Ville Santeri Jalasto, Gyuhwan Lee, Dongwan Gang, Claudio Lucas Morais Ferreira Dos Santos, Martin Tangen Vinjor, Sulayman Bojang