Eliteserien direkte: Får Ingebrigtsen en drømmestart som Brann-trener?

Mjøndalen har blitt et lite mareritt for Brann. Bergens stolthet har ikke slått de brunkledde på de syv siste møtene dem imellom. I 2014 sendte Mjøndalen sjokkbølger gjennom fotball-Norge når de sendte Brann ned til OBOS etter en høydramatisk kvalifisering. Mjøndalen har også slått Brann ut av cupen både i 2013 og 2017.

