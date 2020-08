Eliteserien direkte: Knepen Rosenborg-seier

Siste innlegg

90 + 5′ DEL Faye Lund bokser ut corneren...

90 + 4 ′ Hjørnespark Ny corner! Vi minner om da keeper Adin Brown sikret utligning for AaFK mot RBK i 2007...

90 + 4′ DEL Aalesund med ball på Rosenborgs halvdel. 30 sekunder igjen.

90 + 3 ′ Hjørnespark til Aalesund Aalesund får corner. Reginiussen stanger vekk.

90 + 1′ DEL Åsen slår inn mot Børven, men innlegget blir for svakt. AaFK klarerer.

90 + 1′ DEL Det legges til fire minutter på Lerkendal.

89′ DEL Voldsomt Aalesund-press nå...

85′ DEL Bortelaget presser på, og Karlsbakk kommer til avsluning! Blokkeres.

85 ′ Spillerbytte - Rosenborg Gustav Valsvik Vegar Hedenstad

82′ DEL Enorm Aalesund-sjanse! Niklas Castro slår en strøken bakromsball til Sigurd Haugen. Spissen får ballen over skulderen, og går for avslutning på direkten alene med Faye Lund - og han setter den over mål!

79 ′ Spillerbytte - Rosenborg Torgeir Børven Dino Islamovic

75 ′ Spillerbytte - Aalesund Markus Seehusen Karlsbakk Hólmbert Aron Fridjonsson Aalesunds tomålsscorer fikk seg en smell, og må byttes ut. Det er en solid strek i regninga for bortelaget.

69 ′ Mål for Aalesund! Rosenborg 3 - 2 Aalesund Mål: Hólmbert Aron Fridjonsson Målgivende: Niklas Fernando Castro Så reduserer bortelaget helt ut av det blå. Fridjonsson har et hav av bakrom å løpe i. Rosenborg-forsvarerne jakter den islandske toppscoreren, men når ikke frem. Ballen stusser inn i det lengste hjørnet bak Faye Lund. Poenghåpet lever for Bohinens tangokompani.

66 ′ Spillerbytte - Aalesund Nenass Simen Nordli

66 ′ Spillerbytte - Aalesund Izunna Uzochukwu Fredrik Carlsen

65′ DEL Bohinen gjør klar et dobbeltbytte, men det er ingen Jordon Mutch...

62′ DEL Rosenborg har enormt bakrom, med bortelaget tar sjansen på å stå høyt, og lykkes marginalt med å stoppe hjemmelagets overgangsmulighet.

59′ DEL Dahl Reitan kommer stormende utenfor Helland, og får ballen i akkurat riktig øyeblikk. Innlegget er for høyt for Islamovic, som helt sikkert er sugen på sitt tredje for dagen.

59′ DEL Rosenborg kontrer. Fem mot fem.

57 ′ Hjørnespark til Aalesund Hjørnespark til Aalesund. Det er vel bortelagets første i kam,pen. Det tok 57 minutter. Rosenborg får klarert.

57′ DEL Aalesund har hevet seg fra avslutninga på første omgang. Det er mer vilje i tangtrøyene, som må ha det neste målet hvis det skal bli poeng på Lerkendal.

52 ′ Gult kort! Simen Nordli - Aalesund

49′ DEL Helland går inn på sin vante plass på høyre kant. Det betyr at Carlo Holse går ned som høyre indreløper. Det tynnes ut i Rosenborgs midtbanerekker.

46′ DEL – Det er litt typisk oss. Vi roter det til for oss selv. Frem til Rosenborgs første mål gjør vi alt riktig, sier Aalesund-trener Lars Bohinen til Eurosport før andre omgang.

46 ′ Spillerbytte - Rosenborg Pål André Helland Kristoffer Zachariassen Zachariassen fikk seg en trykk på straffesituasjonen, og har stivna i foten, ifølge RBK-trener Henriksen.

2. omgang

DEL Aalesund fikk en drømmestart på kampen, og Lars Bohinen så ut til å ha truffet perfekt med det taktiske opplegget. Så svarte Rosenborgs omdiskuterte spiss, svensk-montenegrinske Dino Islamovic med en «dobbel Dino», og skaffet hjemmelaget etterlengtet selvtillit. Rett før pause viste Rosenborgs formspiller, Carlo Holse, hvorfor det kan bli vanskelig for Pål André Helland å spille seg inn på høyre kant igjen.

Pause

45 + 1 ′ Gult kort! Fredrik Carlsen - Aalesund

45 ′ Mål for Rosenborg! Rosenborg 3 - 1 Aalesund Mål: Kristoffer Zachariassen Målgivende: Carlo Holse FANTASTISK spill av Carlo Holse. Dansken gjør alt selv. Drar av sin mann på høyre på nydelig vis. Stormer inn mot femmeteren, og kan skyte selv. Men denne gangen velger dansken riktig løsning, og sentrer til Zachariassen som kommer løpende bakfra. Avslutninga i lengste hjørne er perfekt av Rosenborgs toppscorer.

43′ DEL Det samme gjentar seg. Kongshavn vil ut, og kjemper seg gjennom med- og motspillere. Kommer først på ballen, men den lander perfekt for Holse på tolv meter.

42 ′ Hjørnespark til Rosenborg

42′ DEL Ny god corner, i retning en overbefolket femmeter. Denne gangen kommer Kongshavn seg ut, og får bokset.

41 ′ Hjørnespark til Rosenborg

41′ DEL Så glir Klinkenberg i det han skal slå en pasning. Rosenborg vinner igjen ballen 25 meter fra mål, og Ceide passerer Grønner som om han ikke var der. Får lagt inn etter å ha blitt holdt i trøya, men det ender med corner.

39 ′ Gult kort! Dino Islamovic - Rosenborg Islamovic er sentral i det meste nå. Får gult kort etter å ha kommet seint inn i en duell med Jonas Grønner. Det er ikke første gang de to barker sammen.

38′ DEL Rosenborg med nok en god overgang på høyre, etter gode kombinasjoner mellom Holse og Zachariassen. Sistnevnte har med seg tre medspillere foran mål, men treffer ingen av dem - kun en tangotrøye.

36 ′ Hjørnespark til Rosenborg Hjørnespark til Rosenborg. Hjemmelaget har tatt fullstendig over på Lerkendal.

36′ DEL Islamovic herjer nå. Vinner alt av dueller, og lykkes med alt det tekniske i tillegg.

34 ′ Mål for Rosenborg! Rosenborg 2 - 1 Aalesund Mål: Dino Islamovic Målgivende: Vegar Hedenstad Der sitter den igjen. Islamovic er råsterk foran mål. Holder motspilleren borte, og får headet ned i bakken og i mål. Nesten rart at ingen Aafk-ere greide å klarere den. To Dino-mål på tre minutter!

33 ′ Hjørnespark til Rosenborg

33′ DEL Nå er det Rosenborg som er på hugget, står opp, og vinner igjen ballen høyt i banen. «Mål preger fotballkamper,» si...

32 ′ Rosenborg scorer på straffe! Rosenborg 1 - 1 Aalesund Mål: Dino Islamovic Strålende straffe av Islamovic. Venter ut Kongshavn, og plasserer ballen i den tomme delen av målet.

32′ DEL Det er Islamovic som skal ta det.

30 ′ Straffe til Rosenborg Straffe til Rosenborg. Aafk-keeperen viser at det kanskje koker litt for mye i topplokket. Stormer ut mot Zachariassen, som får det første touchet på ballen før han blir meid over ende av Aalesund-keeperen. Straffe til Rosenborg, og gult kort til Kongshavn.

30′ DEL – Push together. Get up!! roper Kongshavn, nå også på engelsk.

28′ DEL Det er et voldsomt lydnivå og engasjement på Aafk-keeper Kongshavn. Overdøver absolutt alt på Lerkendal.

27′ DEL Strålende diagonalpasning fra Hovland til Dahl Reitan, men høyrebacken finger ingen gode bevegelser foran seg.

26′ DEL Aalesund fortsatt i 5-4-1 defensivt, når Rosenborg triller ball i bakre rekker. Lars Bohinens taktiske opplegg har fungert til punkt og prikke så langt.

24′ DEL Igjen bra av Islamovic. Flikker til Zachariassen, som finner Dahl Reitan. Innlegget når nesten frem til RBK-spissen. Bare nesten.

22′ DEL Rosenborg kontrer på venstre ved Ceide. Zachariassen får ikke skutt. Rosenborg vinner igjen ballen, og Ceide kommer seg til dødlinja. Innlegget er over alt og alle...

22′ DEL Aafk kontrer på høyre. Igjen er Castro fri i rommet bak Hedenstad. Innlegget klareres denne gangen.

20′ DEL Hedenstad har en hel banehalvdel åpen foran seg idet Tagseth får ballen sentralt. Men Hedenstad går innover i stedet for å skaffe seg rom fremover. Da stopper det opp. Elverumsingen fremstår som ekstremt enbeint så langt.

19′ DEL Nytt godt Aafk-angrep. Castro har nok bedre tid enn han tror, og mister ballen akkurat innenfor Rosenborgs 16-meter. Bortelaget er mye mer med i kampen nå. Drømmeåpning for Bohinen.

16 ′ Mål for Aalesund! Rosenborg 0 - 1 Aalesund Mål: Hólmbert Aron Fridjonsson Målgivende: Niklas Fernando Castro Der sitter den på første forsøk for bortelaget. Ballen vippes over Hedenstad, og Castro skjærer inn ned mot dødlinja. Pasningen tilbake til spisskollega og toppscorer Fridjonsson er perfekt, og islendingen banker ballen i korthjørnet fra seks meter.

15′ DEL Rosenborg vinner igjen ballen ved flere anledninger, og har gode overgangsmuligheter. Som regel velges den første bevegelsen, og da rekker Aalesund-spillerne å rydde opp.

12′ DEL Rosenborg vinner igjen ballen høyt. Ceide får ballen i drømmeposisjon for en høyrebent venstrekant, men viser igjen hva som har vært problemet så langt; for lite «end product». Skynder seg i avslutningsøyeblikket, og ballen er nærmere hjørneflagget enn målet.

12′ DEL Islamovic har fungert bra som link up-spiller mellom Rosenborgs angrep og midtbane. Hadde pasningene til medspillerne vært bedre i etterkant, kunne det ført til gode muligheter.

8 ′ Hjørnespark til Rosenborg Hjørnespark til Rosenborg. Holse slår mot femmeteren, men Aafk-keeperen får frispark.

7′ DEL Gode trekanter mellom Aasen, Tagseth og Hedenstad. Sistnevnte forsøker å stikke ballen i bakrom til Ceide, som er i farta, men Määttä får en fot på ballen.

7′ DEL Aalesund presser høyere nå. Det viser at bortelagets plan er i hvert fall ikke å ligge lavt i 5-4-1 i nitti minutter.

6′ DEL Aalesund har ikke vært i nærheten av å skape noe som helst så langt. De få gangene bortelaget har hatt ballen, har verken touch, bevegelser eller pasninger stemt i det hele tatt.

4 ′ Hjørnespark til Rosenborg Hjørnespark til Rosenborg. Hedenstad skal slå. Har farlig retning, men ballen lander oppå Gudmund Kongshavns Aafk-mål.

4′ DEL Holse sikter mot Islamovic og tøffingen Tore Reginiussen, men det er en Aafk-spiller som for hodet på ballen, og klarerer bakover til kampens første hjørnespark.

3′ DEL Aalesund forsvarer seg i 5-4-1, men Bohinens tanke er nok at laget skal fremstå som 3-5-2 offensivt.

1′ DEL Rosenborg går rett i angrep på venstre side. Aalesund forsvarer seg i 5-4-1 når Rosenborg har ballen.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Rosenborg har vunnet sine fire siste hjemmekamper, mens Aalesund har tapt sine tre siste på bortebane. Alt tyder på hjemmeseier, men kan Lars Bohinens kompani overraske? Avspark er rett rundt hjørnet, Gjermund Åsen gjør seg klar...

av Sindre Trygsland DEL

DEL Per Ciljan Skjelbred er ute med strekk i fire uker, ifølge Rosenborg, starter Edvard Tagseth som sentral midtbane. Den tidligere Liverpool-spilleren stod bak to målgivende pasninger i kampen mot Sarpsborg 08 for ei uke siden. Den kampen var også Anders Trondsens siste for trønderne, som dermed står uten venstrebacker. Vegar Eggen Hedenstad har fått oppgaven i dag.

DEL Det er relativt innbydende spilleforhold på Lerkendal i dag, selv om smitteverntiltak fortsatt gir begrensninger på antall tilskuere (max. 200). En snau time før avspark, er sola i ferd med å gå ned i horisonten bak Lerkendal. Temperaturen ligger på tett oppunder tjue grader.

DEL Aalesund-trener Lars Bohinen kan komme til å gi Jordon Mutch sin debut på Lerkendal. 28-åringen har erfaring fra Premier League, men har slitt med skade siden overgangen. - Jeg har trent bra de siste ukene og fått god oppfølging av fysioterapeutene. Jeg har hatt fokus på å rehabilitere og bygge meg sakte, men sikkert opp igjen. Jeg føler at jeg er på riktig vei, så forhåpentligvis kan jeg bidra til at vi får med oss noe fra kampen mot Rosenborg, sier Mutch til aafk.no.

DEL Kampen skal dømmes av hoveddommer Rohit Saggi. Han får hjelp av assistentdommerne Morten Jensen og Anders Olav Dale. Fjerdedommer er Mohammad Usman Aslam.

DEL Det er ikke bare Emil Konradsen Ceide som har levert varene i det siste. Danske Carlo Holse har scoret tre mål på to kamper, og starter på motsatt kant av Ceide i dag. – Det er scoringer vi blir bedømt på, og det gir selvtillit. Vi prøver å gjøre Lerkendal til et fort, og vi har ikke tapt mange kamper her, sier Holse til rbk.no før kampen.

DEL Dagens kamp er den 34. i serie og cup mellom de to lagene. Rosenborg har vunnet 18, mens Aalesund har vunnet 4. 11 har endt uavgjort. MEN...Rosenborg har ikke vunnet noen av de fire siste kampene mot Aalesund (0-3-1). Den tendensen kan høres vel og bra ut for bortelaget, men faktum er likevel at Aalesund ALDRI har slått Rosenborg på Lerkendal (10-6-0).

DEL Aafk-trener Bohinen har med seg følgende reserver: Andreas Lie (k), Oddbjørn Lie, Spinola Lima, Mutch, Mork Breivik, Uzochukwu, Ødven og Karlsbakk.

DEL På Rosenborg-benken sitter foruten Torgeir Børven, reservekeeper Tangvik, Helland, Valsvik, Brattbakk, Kamanzi, Adegbenro (som er tilbake fra skade) og Skogen.

DEL Torgeir Børven er dermed benket! Dino Islamovic er tilbake fra start på topp for Rosenborg. Samuel Adegbenro er friskmeldt, men starter på benken. For bortelaget kan Jordon Mutch få sine første offisielle minutter for Aalesund.

DEL Aalesund (3-5-2): Kongshavn - Klinkenberg, Gretarsson, Grønner - Määttä, Castro, Carlsen, Nordli, Olafsson - Fridjonsson, Haugen.