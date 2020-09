Oliver Solberg (18) leder VM-runden i Estland

Oliver Solberg parkerte rivalene på dag to av VM-runden Rally Estland og leder for første gang i karrieren en VM-runde.

Oliver Solberg imponerer i Estland. Foto: Micke Fransson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Solberg, som er sønn av tidligere verdensmester Petter, ble tidenes yngste vinner av en EM-runde i rally i fjor. Nå herjer han med verdenseliten i Estland.

Etter lørdagens fartsprøver har han nemlig ledelsen, til tross for at han kjører i en privatdriftet bil. Fabrikkjørere som Mads Østberg og svenske Pontus Tidemand er kjørt av. Hjemmehåpet Egon Kaur er den eneste som følger Solberg. Han ligger 17,8 sekunder bak.

– Jeg holder et komfortabelt tempo uten å ta risiko. Vi starter ganske langt bak i køen, og veiene er fryktelig oppkjørt når vi kommer. Skarpe og til dels store steiner blir virvlet opp, og det er stor risiko for punkteringer under slike forhold. Derfor handler det mye om å bruke hodet og holde igjen litt der det går an, sier Oliver Solberg.

18-åringen fikk to punkteringer lørdag, men reddet seg inn likevel.

– Den første punkteringen kom som følge av en dum feil av meg. Jeg kuttet en sving som ikke burde ha vært kuttet, og vi traff noe som førte til punktering akkurat der. Fem kilometer gjensto av fartsprøven, men heldigvis hadde jeg bygget opp litt forsprang, så tidstapet ble ikke all verden, fortsetter han.

VM-runden avsluttes søndag.

