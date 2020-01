Tårene rant da tennisyndlingen begynte å snakke om faren. Nå er deres profesjonelle forhold over.

Danskenes Caroline Wozniacki legger opp.

Piotr Wozniacki har vært datterens trener gjennom hele karrieren. Fredag ble duoen hyllet i Melbourne. Foto: EDGAR SU / NTB scanpix

Den danske tennisstjernen Caroline Wozniacki tapte i tre sett for tunisiske Ons Jabeur i tredje runde av Australian Open fredag.

Wozniacki fikk stående applaus fra om lag 10.000 tilskuere på Melbourne Arena da hun avsluttet sin profesjonelle karriere med tap i Australian Open. Dansken tapte 1–2 med sifrene 5-7, 6-3, 5–7.

– Jeg synes det var passende at siste kamp ble en tre-setter. En slitsom kamp. Og at jeg avsluttet karrieren med en forehand-feil. Det er noe jeg har jobbet med hele karrieren, og det var vel meningen at det skulle slutte slik, sa Wozniacki med tårer i øynene og et smil om munnen rett etter kampen.

Da hun takket for seg, fikk dansken spørsmål om hva hun husket best:

Australian Open-triumfen i 2018 eller bryllupet med hennes mann David Lee i fjor.

Fakta Fakta om tennisspilleren Caroline Wozniacki * Født 11. juli 1990 (29 år) * Bosted: Monaco * Gift med David Lee (tidligere amerikansk basketballspiller) * Profesjonell tennisspiller siden 2005 * I øyeblikket nummer 37 på verdensrankingen * Nummer 1 på verdensrankingen i tilsammen 71 uker * Erobret førsteplassen 11. oktober 2010 og endte både i 2010 og 2011 som best i verden * Vant Australian Open i 2018, den eneste Grand Slam-turneringen hun vant * Finalist i US Open i 2009 og 2014 * Vinner av WTA-finalene i 2017 * Har tjent 320 millioner kroner i premiepenger * Kåret til årets sportsnavn i Danmark i 2010 og 2018 * Aktuell: Legger opp etter Australian Open i januar 2020

– Det er ikke et fair spørsmål. Mannen min sitter rett der borte, så jeg må si bryllupet, svarte en smilende Wozniacki, skriver danske BT.

Det var imidlertid en annen mann som fikk frem tårene hos den nå pensjonerte tennisstjernen.

– Jeg vil huske støtten fra min far spesielt godt. Han har støttet meg i alle år, sa Wozniacki mens stemmen dirret.

Faren Piotr Wozniacki har trent datteren så å si hele karrieren. Hun har hatt enkelte perioder der andre trenere har vært involvert.

– Jeg er en fri mann fra i dag. Jeg er så glad. Caroline har spilt så bra i så mange år og jeg er glad nå som hun er ferdig og faren hennes er fri, sa Piotr Wozniacki humoristisk til Discovery etter kampen.

Caroline Wozniacki har vært dansk tennis store stjerne. Foto: KIM HONG-JI / X90173

At 29-åringen legger opp etter Australian Open er neppe tilfeldig. Det var der hun vant sin første og hittil eneste grand slam-tittel i 2018.

De fem siste årene har dansken hatt en rekke gode resultater. Wozniacki tok seg til finale i US Open fra 2014, semifinale i samme turnering i 2016, samt kvartfinale i Frenck Open i 2017 og karrierebeste med seier i Australian Open i 2018.

