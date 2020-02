Sportssjefen i TV 2: – Jeg har sovet veldig dårlig i natt

Torsdag morgen ble det klart at TV 2 mister rettighetene til Premier League fra og med sesongen 2022/23.

SPORTSSJEF: Vegard Jansen Hagen er sportssjef i TV 2. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Jeg har sovet veldig dårlig i natt, det kan jeg si, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 på telefon til Bergens Tidende.

Etter ti år med Premier League-sendinger, er det slutt om to år. Den informasjonen delte TV 2-ledelsen med sine ansatte i en e-post torsdag morgen.

– Det er jo rart med det. Sportsrettigheter er ikke noe man har til odel og eie, men til låns, sier Hagen.

Han vil ikke kommentere hvor mye penger de bød.

– Men at det ble dyrt, skjønner de fleste, sier sportsredaktøren.

– Dere har bygget opp en del profiler, slik som Jan-Henrik Børslid, hva tror du skjer med disse?

– Vi må være forberedt på at noen følger rettighetene. Samtidig så er det jo fotballkompetanse og formidlingskompetanse de sitter på, sier han.

– Noen var villige til å betale mer

TV 2 har hatt Premier League-rettighetene siden 2010. Nå er det Nordic Entertainment Group (Nent), som står bak TV3 og Viasat, som tar over. De får nå rettighetene i Norge, Sverige, Danmark og Finaland fra 2022 til 2028.

Sjefredaktøren i TV 2 , Olav Sandnes, sier til BT at dette er en «skikkelig møkkadag».

– Vi skulle gjerne ha forlenget rettighetene. Vi har hatt dem i ti år, og derfor har Premier League en spesiell posisjon i TV 2. Men noen var villige til å betale mer enn det vi kunne, sier han.

Han påpeker at kanalen har en «bred portefølje» av sportsrettigheter, og at de har ambisjoner om å være «slagkraftige og tilby folk attraktiv sport».

SJEFREDAKTØR: Olav Sandnes er sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2. Foto: Eivind Senneset / TV 2

For dyrt

– Hvordan vil dette påvirke økonomien deres?

– Premier League var allerede en dyr sportsrettighet, som nå har blitt enda dyrere. Jeg har et ansvar for å sikre at vi ikke kjøper sportsrettigheter for priser som gjør at ambisjonene på andre redaksjonelle områder må reduseres. Jeg mener nå at det er bedre for TV 2 å gå videre uten Premier League.

– Frykter dere å miste Sumo-abonnenter på grunn av dette?

– Nå skal vi forvalte disse rettighetene i to og et halvt år fremover. Nå er det langt ifra alle Sumo-abonnenter som har Premier League i abonnementet sitt, og de som har Premier League vet vi ser mye utenom det også, sier TV 2-sjefen.

– Vil noen miste jobben på grunn av dette?

– Nei, vi har ingen planer om det. Grunnen til det er at vi har en bred sportsredaksjon med en rekke rettigheter, og det trenger vi folk til fremover også.

Torsdag morgen samles de TV 2-ansatte til et allmøte i kanalens lokaler i Bergen.

– Var mentalt forberedt

Fotballsjef Eystein Thue sier han var mentalt forberedt rettighetstapet.

– Vi har fått den gode nyheten så mange ganger. Denne gangen var jeg forberedt på en dårlig nyhet. Jeg ble ikke sjokkert.

– Hvordan er stemningen blant de ansatte?

– Vi hadde håpet frem til i går kveld. Alle i TV 2 hadde håpet at vi skulle få beholde Premier League. Stemningen er vel deretter. Det går opp og ned.

– Vi har hatt utrolig mange oppturer. Vi har sagt til oss selv at så mye bra fotball kan vi ikke ha over tid. Jeg er glad vi har hatt Premier League så lenge.

Han sier det er for tidlig å si noe om hva nyheten betyr for TV 2-sporten.

Thue sier han vil gratulere Nent og Viasat.

– De har gjort en kjempejobb med denne prosessen. Det blir gøy å følge med å sendingen.

