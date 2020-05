Videomøte i sykkelforbundet ble sabotert: Grove overgrepsbilder dukket plutselig opp på skjermen

Norges Cykleforbund varsler politianmeldelse etter at et møte på nettet ble kuppet.

Deltagerne i det digitale møte ble vitne til grove overgrepsbilder mot slutten av fredagens videomøte.

Videoen gikk i noen sekunder før møtet, som ble gjort via kommunikasjonsplattformen Zoom, ble stengt ned.

Norges Cykleforbund beklaget raskt hendelsen med denne meldingen på Facebook:

Sykkelforbundet skulle bruke fredagens møte til å informere om aktivitet og konkurranse for 2020-sesongen.

Det er ikke første gang at Zoom er blitt misbrukt til å dele overgrepsbilder. Under koronakrisen er det blitt rapportert om flere lignende saker i verden, deriblant ved en ungdomsskole i Tromsø.

– Zoom fordømmer sterkt slik oppførsel, og nylig ble flere funksjoner oppdatert for å hjelpe våre brukere med å beskytte møtene sine, sier en talsperson for Zoom til den engelske avisen The Guardian.

