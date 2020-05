Norsk Italia-proff har vært «innesperret» i to måneder. Mandag kunne hun bevege seg fritt: – Lykkerus

AC Milan-spiller Stine Hovland (29) har opplevd to måneders portforbud i Italia. Mandag kunne landslagsspilleren endelig bevege seg fritt.

Stine Hovland har flere kamper for det norske landslaget. Foto: FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

– Det var en veldig god følelse. Det høres litt rart ut, men jeg har ikke sovet så masse i natt. Det var virkelig lykkerus, sier Stine Hovland.

Den norske 29-åringen spiller for den italienske storklubben AC Milan. I to måneder har hun omtrent vært innesperret i leiligheten i Milano.

Hun har kun fått lov til å gå på matbutikken og til apoteket. Mandag fikk hun endelig lov til å bevege seg fritt i gatene igjen, etter at landet har besluttet å gjenåpne samfunnet i større grad.

– Jeg har lært mye om meg selv. Det har vært lange dager, og det er tungt å bare sitte inne når du er en aktiv utøver. Det har aldri føltes bedre å ta en løpetur. Jeg skal aldri ta det for gitt å bevege seg ut i det fri igjen.

Ikke sett familien på fire måneder

Det er rapport om i underkant av 30.000 dødsfall i Italia som følge av koronaviruset. I tillegg er over 200.000 personer blitt smittet.

Antall smittetilfeller pr. dag har gått betydelig ned den siste tiden. 2. mai opplevde Italia det laveste tallet (174), siden 9. mars (97), ifølge Worldometers.

Nå merker Hovland at smilene begynner å komme tilbake hos folket.

– De fleste er glade for å endelig komme ut og se at det blir bedre i Italia. Før da vi sto i kø på butikken, var det helt stille og et alvorlig preg.

– Vi må likevel være forsiktige med å ikke ta helt av. Men de begynner å få mer og mer kontroll, påpeker hun.

Den tidligere Sandviken-spilleren savner familien hjemme på Vadheim. Det er gått over fire måneder siden hun sist så dem.

– Selvfølgelig er det kjipt. Samtidig måtte man bare innstille seg på at det ikke var mulig å komme seg hjem. Jeg har ikke sett dem siden 1. januar, sier hun.

AC Milan-spilleren var tidligere en viktig brikke på Sandviken i Toppserien. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Fått ny samboer

Hovland har derimot ikke vært helt alene. Under koronakrisen har hennes islandske lagvenninne Berglind Björg Thorvaldsdóttir flyttet inn i leiligheten. Det har vært «redningen», mener Italia-proffen.

– Det har hjulpet veldig på. Vi har dratt hverandre i en positiv retning. Vi har ledd sammen og gjort hverdagen bedre for hverandre. Vi har bygd opp et veldig fint vennskap, sier hun.

Det har gått mye i Netflix, surfing på internett og Facebook-spill. Hun forteller også at hun har brukt mye tid på å se ut av vinduet.

– Vi har prøvd å trene, men det har gått opp og ned. Vi har fått beskjed fra klubben om at vi skal trene snart, men så har det kommet en ny smell. Det har tært på motivasjonen, forteller Hovland.

Milan-spilleren vet ennå ikke når klubben starter opp med treninger.