Forholdet mellom Storbritannia og Kina er blitt dårligere. Nå kan Premier League havne i kryssilden.

I fjor forsvant NBA plutselig fra den kinesiske statskanalen etter at aktører i amerikansk basket kritiserte det kinesiske regimet. Nå vil også Premier League nå ut til et mindre kinesisk publikum.

Onsdag kunne Liverpool-kaptein Jordan Henderson heve det synlige beviset på at Merseyside-klubben er seriemestere, men det ser ikke ut til at kinesiske TV-seere får se mye til engelskmannen og hans lagkamerater i tiden fremover. Foto: Laurence Griffiths / Reuters

«Takk for selfien, president Xi». Bildet av stjernespissen Sergio Agüero flankert av Storbritannias daværende statsminister David Cameron og Kinas president Xi Jinping, som Manchester City la ut i 2015, vitnet om gode tider i forholdet mellom de to landene.

Fem år senere er situasjonen en ganske annen. Den siste tiden har forholdet mellom Storbritannia og Kina kjølnet betraktelig, etter at Storbritannia valgte å fjerne kinesiske Huaweis utstyr fra britiske 5G-nettverk og trakk seg fra utleveringsavtalen med Hongkong i protest mot den nye sikkerhetsloven kinesiske myndigheter har innført.

Nå kan Premier League ha havnet i kryssilden. Ifølge det internasjonale nyhetsbyrået Bloomberg blir den siste serierunden førstkommende søndag ikke å se på den statlige TV-kanalen CCTV.

Kina er det nest største internasjonale markedet for Premier League, kun slått av de afrikanske landene sør for Sahara.

I 2015 var Kinas president Xi Jinping på besøk hos Manchester City i forbindelse med at kinesiske investorer investerte i gruppen som eier den engelske klubben. Foto: Joe Giddens / Reuters

Avvises av kinesisk avis

Den engelskspråklige kinesiske avisen Global Times, kjent som et talerør for det kinesiske regimet, avviser at kampene er fjernet.

Avisen skriver at kampene bare er blitt flyttet til TV-kanalen CCTV-5+, og siterer anonyme kilder på at «det ikke finnes noen grunn» til å peke på forholdet mellom Storbritannia og Kina som årsaken til det.

Ifølge nettstedet SportBusiness viser CCTV normalt fire Premier League-kamper hver runde, i tråd med avtalen TV-kanalen har inngått med strømmetjenesten PP Sports, som innehar rettighetene.

To av dem vises på TV-kanalen CCTV-5, mens to strømmes på en app tilknyttet samme kanal. CCTV-5 når langt flere seere enn CCTV-5+, skriver SportBusiness.

Men ifølge CCTV programoversikt torsdag ettermiddag, skal det kun sendes én kamp fra søndagens Premier League-runde – oppgjøret mellom Leicester og Manchester United.

Det er uvisst om kampene vil være tilgjengelig hos PP Sports.

Professor Simon Chadwick, som først tok opp temaet på Twitter, tror forvirringen vitner om en bevisst strategi fra statens side.

– En tolkning av saken er derfor at den kinesiske regjeringen bevisst søker å fremme forvirring og bekymring, mest sannsynlig som svar på en forverring i forholdet mellom London og Beijing, sier Chadwick til Aftenposten.

Fakta Premier League og Kina Kina er det nest største internasjonale markedet for Premier League, kun slått av de afrikanske landene sør for Sahara, som selges som ett rettighetsområde. Det er strømmetjenesten PP Sports som eier rettighetene i Kina. Flere klubber har forbindelser til Kina. Wolverhampton eies av konglomeratet Fosun, Manchester City har kinesiske investorer og bettingselskaper fra Kina er å se som hovedsponsor på draktene til Bournemouth og Crystal Palace. Les mer

Ikke første gang

Det vil i så fall ikke være første gang sportsinteresserte kinesere blir skadelidende som følge av politiske ytringer fra utlandet.

I oktober i fjor la Daryl Morey, som er daglig leder i NBA-klubben Houston Rockets, ut et bilde på Twitter med ordene «Kjemp for frihet. Støtt Hongkong». Han slettet tweeten raskt, men skaden var gjort.

Selv om Twitter er sensurert i Kina, gikk ikke tweeten upåaktet hen. Tusenvis av kinesiske nettbrukere kritiserte Morey i lokale sosiale medier, og i løpet av kort tid hadde to kinesiske sponsorer avsluttet sine avtaler med klubben. Det kinesiske basketballforbundet, anført av tidligere Rockets-spiller Yao Ming, avsluttet også samarbeidet.

Den amerikanske basketligaen NBA har en tydelig tilstedeværelse i Kina, her i form av en butikk i handlegaten Wangfujing i hovedstaden Beijing, men er ikke å se på kinesisk TV. Foto: Tingshu Wang / Reuters

Saken eskalerte ytterligere da NBA-kommissær Adam Silver i en uttalelse sa at han støtter Moreys rett til å si sin mening.

Siden har NBA ikke vært å se på CCTV, som har rettighetene til å sende NBA-kamper i Kina sammen med nettselskapet Tencent.

Kina er med god margin det største internasjonale markedet for amerikansk basket. 800 millioner kinesere fulgte kampene fra verdens fremste basketliga før skjermene gikk i svart.

I desember i fjor sendte ikke CCTV Arsenals hjemmemøte med Manchester City, etter at London-lagets Mesut Özil hadde brukt sosiale medier til å fordømme Kinas behandling av uigurene.