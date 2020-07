Svensk langrennsyndling vurderte karrierestopp etter skadesmell

– Da jeg skadet meg, følte jeg virkelig «er det verdt det?».

Ebba Andersson var usikker på om hun skulle fortsette langrennskarrieren. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Den svenske langrennsstjernen Ebba Andersson fikk deler av forrige sesong ødelagt. Nå vedgår hun at tanken om å avslutte karrieren streifet henne.

Det er i et intervju med svenske Aftonbladet at Andersson åpenhjertig forteller om tankene som gikk gjennom hodet etter at hun pådro seg en kneskade i november i fjor.

Vurderte å gi seg

23-åringen var ute på løpetur da hun pådro seg en smell i et kne hun tidligere også har slitt med. Tiden som fulgte var tung, og Andersson innrømmer at hun var inne på tanken om hun skulle orke å fortsette karrieren.

– Ja, det har jeg tenkt. Da jeg skadet meg, følte jeg virkelig «er det verdt det?». Jeg ringte til mamma, gråt i telefonen og sa at jeg ikke visste om jeg ville klare dette. Gå gjennom noe sånt igjen, sier langrennsstjernen til Aftonbladet.

Hun er glad for at hun klarte å snu den negative tankegangen.

Tre stafettmedaljer

23-åringen var tilbake i skisporet til Tour de Ski, men der måtte hun bryte med en forkjølelse. Nå håper hun på en vinter uten store hindringer. Får hun det, fortsetter jakten på å bryte Therese Johaugs dominans.

– Jeg ser på det som inspirasjon og motivasjon. Jeg tenker at dersom hun kan prestere på den måten, kan jeg også gjøre det en dag, sier Andersson.

Ebba Andersson er blant løperne som er nærmest å kunne true Therese Johaug. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

23-åringen var med på det svenske laget som tok gull på VM-stafetten i Seefeld i fjor vinter. Under OL i Pyeongchang året før og under VM i Lahti i 2017 ble det sølv.

