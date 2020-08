Nå har han ekstra grunn til å glise

Per Ciljan Skjelbred er strålende fornøyd etter å ha gjennomført fredagens treningsøkt uten smerter i leggen. Her fra en tidligere trening. Foto: RICHARD SAGEN

Per Ciljan Skjelbred trente uten smerter for første gang etter RBK-comebacket. Nå innrømmer han at leggproblemene har hemmet ham i kampene.