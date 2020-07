Zinckernagel kjører en Cruyff-vending på 16-meteren og går deretter for skuddet. Ballen fyker et par meter utenfor mål.

Zinckernagel går for gull, men treffer rett i muren.

Ballen ligger i nettet for Mjøndalen, men det er blåst for offside når frisparket ble slått inn.

Mål for Bodø/Glimt!

35′ DEL