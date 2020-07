Søgne ut mot Kristiansand kommune: – Vi opplever det som et ran

Da Søgne og Songdalen var egne kommuner, hadde idrettsklubbene en ordning om gratis leie av baner og haller. Det blir det ikke lenger noe av.

Slik ser anleggene til Søgne fotballklubb ut. Nede til venstre ligger Toyota-banen, mens hovedbanen (gress) og Murisør-banen ligger ved siden av hverandre – midt i bildet. Til høyre, nå dekket av grus, skal den nye hovedbanen ligge. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

Nicolai Gaustad Olsen Fædrelandsvennen

KRISTIANSAND: – Vi har hatt en fri ordning med kommunen i alle år. Vi føler oss skikkelig tråkket på, sier Stig Vidar Trydal, styreleder i Søgne fotballklubb.

Før kommunene Søgne og Songdalen ble slått sammen med Kristiansand fra 1. januar i år, hadde idrettslagene en avtale med kommunen om fri leie av anleggene.

I kulturutvalgets møte 3. juni ble det enstemmig vedtatt nye leiesatser for idrettsanleggene. For lag i gamle Kristiansand ble leiepriser ved arrangement med deltakeravgift (turneringer, fotballskole, og lignende) halvert fra 1125 til 560 kroner. Det er en kostnad de aldri har hatt før i Søgne og Songdalen.

– Vi opplever det som et ran. Vi har puttet over én million kroner inn i en ny bane, og nå må vi betale leie for å bruke den. Det føles som å kjøpe et hus og at vi må betale leie for å bo der. Jeg er sjokkert over at dette er mulig, sier en irritert Trydal, og legger til:

– Alt skulle bli så mye bedre i den nye storkommunen. Det merker ikke vi.

Anslår rundt 100.000 kroner årlig

Gunnar Engebu er markedsansvarlig i Søgne FK. Han ble helt satt ut da han fikk vite om den nye ordningen.

Markedsansvarlig og nestleder i Søgne, Gunnar Engebu, mener det er trist at de merker frafall i klubben på grunn av restriksjonene som har vært under koronapausen. Her står han sammen med Roger Finsådal-Kristensen, trener for G13 i klubben. Foto: Henrik Gill

– Vi har vært vant til å holde kontakten med Søgne kommune og sagt at banene må være klare til det og det tidspunktet. Det har aldri vært noe problem. Plutselig kostet det så så mye. Da skjønte jeg ingenting, sier Engebu.

Fakta Nye betalingssatser for idrettsanlegg i Kristiansand kommune Arrangementer på kommunens kunstgressbaner: Turneringer, fotballskoler i aldersbestemte klasser, per bane per dag kroner 1.125.- (tidligere) kroner 560.-, halvering

Turneringer, alle andre klasser og divisjoner, per bane per dag kroner 2.410,- (tidligere), kroner 1.205 halvering Arrangementer på kommunens naturgressbaner: Turneringer, fotballskoler i aldersbestemte klasser, per bane per dag kroner 2.350,- (tidligere), kroner 1.175, halvering

Turneringer, alle andre klasser og divisjoner, per bane per dag kroner 2.410,- (tidligere), kroner 1.205,-, halvering

Turneringer, alle andre klasser og divisjoner, per bane per dag kroner 7.600 (tidligere), kroner 3.800, halvering Les mer

I 2019 gikk Søgne FK med 36.895 kroner i underskudd. Det vil gå drastisk opp med de nye betalingssatsene (se faktaboksen).

– Vi er en klubb som driver med nullprosjekter – nå blir det minusprosjekter, sier styreleder Trydal.

– Det er virkelig synd at vi som klubb skal få kostnader på rundt 100.000 kroner årlig som vi ikke hadde før, sier Engebu.

Etter forrige årsrapport var det 738 medlemmer i fotballklubben. Det tallet frykter de skal gå ned.

– For å dekke det vi nå må betale, så må enten årsavgift eller andre innbetalinger også opp. Jeg er redd for at folk melder seg ut av klubben som følge av dette, sier Engebu.

– Kan ikke forskjellsbehandle

Ordfører i Kristiansand kommune, Jan Oddvar Skisland (Ap), forstår frustrasjonen til Søgne og klubbene som tidligere ikke var en del av den nye storkommunen.

– All endring, særlig på denne måten der de må betale for noe de ikke har gjort tidligere, vil være negativ. Jeg skjønner at de ikke er fornøyd i Søgne, men vi er nødt til å samkjøre hele kommunen. Vi kan ikke forskjellsbehandle klubber, sier Skisland.

Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland forstår frustrasjonen i Søgne og Songdalen, men kan ikke forskjellsbehandle klubbene i den nye storkommunen. Foto: Jacob J. Buchard

Kristiansand kommune innvilget på møtet 3. juni 1,5 millioner kroner ekstra for at all klubbvirksomhet skulle bli gratis.

– Målsettingen med møtet var å få all trenings- og kampvirksomhet gratis. Totalt vil dette bli bedre for mange klubber, mens noen får en forverring. Det er helt forståelig at Søgne og Songdalen, som har hatt en annen ordning før, ikke liker dette, sier Bjørn Egeli, leder for kulturutvalget i kommunen.

Bystyrerepresentantene Vidar Kleppe og Tore Heidenreich i Demokratene er blant dem som mener at dette vedtaket bør omgjøres.

De skrev følgende i en e-post til ordfører Skisland mandag denne uka:

«Demokratene vil prioritere og øke innsatsen mot barn, unge, eldre og frivilligheten i alle bydeler i nye Kristiansand. Derfor mener Demokratene bestemt at innføring av baneleie og halleie som de tidligere kommunene Søgne og Songdalen ikke har hatt tidligere – for mulig inntektsgivende arrangementer ikke kan bli stående.»

Egeli understreker at dette var noe som ble enstemmig vedtatt på kulturutvalgets møte 3. juni, men er åpen for å ta opp diskusjonen på nytt.

– Det ville blitt kaotisk om vi skulle laget ulike ordninger for bydelene i Kristiansand. Men hvis ikke dette funker, så får vi se på dette på nytt, sier han.

– Vi synes det er kjempebra

Da det er sinne og fortvilelse i klubbene i gamle Søgne og Songdalen, er det jubel for de nye betalingssatsene i Kristiansand. For de har flere betalinger blitt halvert.

– Vi ser at prisene har gått ned, og det er vi glade for. Særlig merker vi at prisene for fotballskoler har gått ned, sier Øystein Konradsen, daglig leder i Randesund IL.

Øystein Konradsen, daglig leder i Randesund IL, smiler over de nye satsene – som på flere punkter halverer utgiftene til klubben. Foto: Jacob J. Buchard

Han opplyser om besparelser på rundt 200.000 kroner årlig.

Også i Donn er de glade for sparte midler.

– Vi synes det er kjempebra at leieprisene halveres. Det betyr at vi har mange tusen kroner vi kan bruke på andre ting, sier Per Christian Osmundsen, daglig leder i Donn.

– Dette betyr at vi er på rett vei her i kommunen, men håpet vårt er at all virksomhet skal bli gratis på sikt, fortsetter han.