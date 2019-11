Spisstalentet om mulig Viking-overgang: – Viktig for meg at unge spillere får sjansen

Spissen har bøttet inn mål i 3. divisjon denne sesongen. Og nå kan 20-åringen havne i Viking.

Holtan, med 26 mål på 24 kamper for Mandalskameratene denne sesongen, trente med Viking første gang i august.

Nå er han tilbake og trener med klubben hele denne uken. Han spiller også for de mørkeblå mot Start i torsdagens Aftenbladet-sendte treningskamp på SR-Bank Arena.

– Det nærmer seg en avgjørelse om hvor jeg spiller neste sesong. Overgangsvinduet åpner på nyåret, så vi får se hva som skjer, sier Holtan til Aftenbladet.

Fredrik Fornes

– Inntrykket er veldig bra

Forrige uke trente han med Start. Til Fædrelandsvennen uttalte han at han ser for seg å spille toppfotball neste sesong. Det er interesse fra landets to øverste divisjoner.

– Jeg har tilbud fra flere klubber. Jeg tror jeg har gjort mitt i MK. Neste år spiller jeg nok toppfotball, sa Holtan til avisen.

Til Aftenbladet sier spissen, som på ingen måte sto med luen i hånden på mandagens trening, at han må finne nivået som passer ham best.

– Jeg har fått kjenne på to ulike nivåer: 1. divisjon forrige uke, Eliteserien nå. Det er gøy å få kjenne på de forskjellige nivåene. Så handler det om å finne ut hvor jeg hører hjemme og hvor jeg kan utvikle meg mest.

Hvor det er vet han ikke ennå.

Men én ting er sikkert:

– Inntrykket av Viking er veldig bra, det er grunnen til at jeg takket ja til å trene med dem. De har en god trener med ambisjoner, laget er på vei opp, de har prestert veldig bra i år og er klar for cupfinalen, det er en fin miks i spillergruppen og unge spillere får sjansen her. Det er viktig for meg, sier Holtan.

Carina Johansen

Sebulonsen høyaktuell

Viking-trener Bjarne Berntsen har fulgt med på Holtan i høst og liker det han ser av angriperen.

– Men han må vise seg fram, det er derfor han er her, sier Berntsen, som uttalte dette om MK-spissen tidligere i høst:

– Det er en spiller som har tatt nivået med storm. Eliteserien er selvsagt et annet nivå, men det er alltid spennende med spillere som scorer så mye. Han er sterk, treningsvillig og har fine holdninger.

Sammen med Solas talentfulle midtbanespiller Sebastian Sebulonsen, som har trent med Viking fast en stund, er Holtan en spiller Viking vurderer.

Om Sebulonsen sier Berntsen:

– Det er en spiller jeg har sans for, han har gjort et inntrykk så langt. Han hadde ikke vært her ås mye og trent fast med oss hvis vi ikke hadde vurdert ham som aktuell. Men det er for tidlig å si om han blir Viking-spiller.