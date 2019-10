Da Aksel Lund Svindal ga seg, var det én spesiell ting han trengte.

9. februar satte Aksel Lund Svindal det så å si perfekte karrierepunktumet, da han tok sølvmedalje på VM-utforen i Åre, bak lagkamerat Kjetil Jansrud.

Men da Jansrud og resten av landslaget reiste fra frokostbordet til trening dagen etter, ble ikke Svindal med.

Hans liv som toppidrettsutøver var over. I selvbiografien «Større enn meg», som kommer ut i disse dager, forteller Svindal hvordan han fortalte Skiforbundet at han ikke ville han noen flybillett hjem fra jubelavslutningen i Sverige.

Det var noe annet han behøvde.

«Å sitte i en bil i åtte timer og se de svenske skogene passere utenfor vinduet var akkurat det jeg trengte.» skriver Svindal.

Fakta: Aksel Lund Svindal Født 26. desember 1982. La opp som toppalpinist tidligere i år. Vant to OL-gull og fem VM-gull. Totalt avsluttet han karrieren med hele 13 mesterskapsmedaljer på seniornivå. Hans selvbiografi, «Større enn meg» lanseres i disse dager. Boken er skrevet sammen med Torbjørn Ekelund og utgis av Pilar Forlag.

Veien videre

Han satte seg i bilen med alpinlandslagets fysioterapeut Åsmund Andersen. Sistnevnte satte først på høy teknomusikk på stereoen i bilen. Det passet ikke Svindal akkurat da. Fysioen gjorde som Svindal sa og dempet musikken.

Mens bilen passerte snødekte sideveier og blinkende lys, begynte Svindal å tenke på fremtiden.

«Konkurranse er the name of the game, og når du står midt oppe i det er alt greit. Men da jeg satt i bilen hjem fra Åre, tenkte jeg at det skulle bli deilig å ikke leve med det trykket lenger.» skriver Svindal.

En plan begynte å ta form i hodet hans. Den planen innebar blant annet en bok.

Ønsker ikke overskrifter gjennom konflikt

Det siste Aksel Lund Svindal ønsket, var at «Større enn meg» skulle blitt et langt karriereresyme. Han var i utgangspunktet skeptisk til å gi ut bok.

– Jeg tenker ofte at de beste bøkene jeg har lest er ofte av mennesker som har levd lenge og har masse livserfaring, selv om det selvfølgelig er noen unntak, sier Svindal da Aftenposten møter han torsdag.

Han er til stede på et sponsorarrangement på Økern, sammen med blant andre Henrik Kristoffersen, Ragnhild Mowinckel og kometen Lucas Braathen. Han fleiper med gamle kjente, og det varme smilet er som alltid på plass, men mens de så smått skal videre til trening og rehabilitering, skal Svindal gi ut bok.

– Av og til er det ikke til å komme unna at man skal mene noe. Jeg prøver egentlig å mene veldig lite. Jeg vil bare si hva jeg synes, ut ifra hvordan jeg har opplevd ting fra mitt ståsted. Jeg har ikke lyst på tre-fire feite overskrifter på grunn av en konflikt. Jeg vil ikke at det skal drive et boksalg, sier Svindal.

«Utfor er frykt»

Noen overskrifter er det riktignok blitt, men Svindal gir inntrykk av at han er godt fornøyd med resultatet av han og medforfatter Torbjørn Ekelund. Han vil gi leserne noe mer enn bare enn gjennomgang av hans store meritter.

– Hvis du leser boken, og tenker én: «Dette var underholdende» og to: at du har lært et par ting du ikke visste om alpint fra før av, i tillegg til at du lærte noe du kan bruke i en annen situasjon om alpint, for eksempel om frykt, da er det et godt håndverk.

Utfordisiplinen er, som Svindal beskriver i boken, nettopp det:

Frykt.

«Den samme følelsen som oppstår når du mister kontrollen over bilen og skjønner at du kommer til å kræsje. Nervesystemets akutte alarmberedskap, støkket i kroppen og adrenalinet som pumper. Som å kollidere på en motorvei, igjen og igjen, hvert sekund i nesten to minutter.»

Men Aksel Lund Svindal reiste seg igjen og igjen. Etter Beaver Creek i 2007 – og etter at han tok korsbåndet i Kitzbühel i 2016, før han dermed fikk avslutte på topp i Åre.