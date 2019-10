Magnus Carlsen – Wesley So (1,5 – 4,5).

HØVIKODDEN:

– For et utrolig øyeblikk, utbrøt Chess.com-kommentator Daniel Rensch.

– Ekstraordinært, mente den georgiske stormesteren Sopiko Guramishvili som også kommenterer VM for Chess.com.

I kjelleren på Henie Onstad Kunstsenter følger de sammen med den amerikanske stormesteren Yasser Seirawan mesterskapet for verdens største nettsted for sjakk.

I etasjen over hadde Magnus Carlsen akkurat spilt sitt 25. trekk. Der gikk han på med sin hest og truet begge Sos hester.

– Hodet mitt spinner. Jeg er sjokkert, sa Seirawan.

Skjermdump Chess24.com

Spilte «perfekt» sjakk

Sjakkcomputerne verden rundt viste at Carlsen nok en gang hadde funnet det perfekte trekket. Det eneste problemet: Det samme gjorde Wesley So.

– Hva enn som skjer så må spillerne applauderes, mente Seirawan.

Under sendingen har ikke kommentatorene på Chess.com tilgang til de samme maskinene som man har under NRK-sendingen. Gang på gang ble de overrasket over trekkene de to VM-finalistene dro opp av hatten.

Gang på gang kunne de også konkludere med at Carlsen og So hadde valgt riktig.

– Det var veldig komplisert. Jeg er bare heldig med at alt fungerte for det var faktisk altfor komplisert uten å ha en maskin å støtte seg til, sa So til Aftenposten etter partiet om partiet.

... så kom tabben

Den kompliserte stillingen, og det perfekte spillet, kunne nesten ikke fortsette.

Og kun ti trekk etter at Carlsen fikk ekspertene til å nærmest hoppe i stolen, kom tabben.

For i det 35. trekket spilte Carlsen sitt tårn frem til E2. «Sjakkpilen» gjorde umiddelbart utslag i favør av So.

Etter hvert som spillet fortsatte, bare økte fordelen til Carlsens amerikanske motstander.

– Det ser svært tøft ut for vår mann, sa Bae da Carlsen grublet over sitt 44. trekk.

Men Carlsen kjempet helt til trekk 72 før han innså at slaget var tapt. Dermed leder Wesley So VM-finalen etter den første dagen. Fredag skal det spilles to nye partier, før VM-finalen avgjøres lørdag.

Skjermdump Chess24.com

Remis første parti

I løpet av det første partiet svingte den berømte «sjakkpilen» flere ganger over på Carlsens side.

I det som utviklet seg til et både komplisert og langt sjakkparti fant han derimot ikke trekkene som ville vippe partiet over i hans favør på de avgjørende tidspunktene.

Som så ofte før, ga likevel aldri Carlsen opp. I det som ble et meget langt sluttspill spilte han So nedover og nedover på tiden.

Carlsen malte på, og spilte raskt. So på sin side tenkte lenge. Etter hvert fikk Carlsen mer enn fem minutter fordel på klokken.

Etter det 57. trekket ristet Carlsen oppgitt på hodet flere ganger.

– Han er ikke fornøyd i det hele tatt. Kanskje har han gjort en tabbe, sa NRKs sjakkekspert Torstein Bae da.

Likevel fortsatte Carlsen å spille, men nå var det tiden til nordmannen som tikket raskest nedover.

Da så det også ut som om So kikket bort på Carlsen flere ganger for å tilby remis, men det benektet han til Aftenposten etter partiet.

– Det gjorde jeg ikke, sa han i en kjapp kommentar før han hastet inn til hvilerommet.

Likevel ga Carlsen seg ikke. Hele 31 trekk til ble spilt før de i det 96. trekket ble enige om remis.

Etter partiet ønsket Carlsen ikke å gi noen intervjuer, og gikk direkte inn på hvilerommet for å forberede dagens andre og siste parti.