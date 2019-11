«Moi» sendte Celtic til cupfinale - etterpå ble han hyllet

Med seieren på Hampden Park er Celtic klar for ligacupfinalen mot vinneren av søndagens oppgjør mellom Rangers og Hearts. Det sørget «Moi» for med sine scoringer.

– Jeg synes han var strålende. Hans beste kamp siden han kom hit, sa Celtic-manager Neil Lennon om nordmannen som er leid inn fra Southampton.

– Hans intelligens med ballen, samspillet med de andre og løpskapasiteten er utrolig. Nå ser vi den spilleren Southampton betalte 16 millioner pund for. Vi er henrykt over at han gjør oss bedre, og vi er henrykt over at vi gjør ham bedre.

Etter 17 minutter sendte Elyounoussi Celtic i ledelsen da han headet inn 1-0 på bakre stolpe etter innlegg fra James Forrest.

Callum McGregor doblet ledelsen til 2-0 kun fire minutter seinere, før svenske Melker Hallberg reduserte i det 36. minutt og ga Edinburgh-laget et ørlite håp om å komme tilbake.

Men det ville ikke en formsterk Elyounoussi ha noe av. Han økte ledelsen til 3-1 minuttet før pause etter glimrende forarbeid av spissen Odsonne Édouard. Det var nordmannens sjuende mål på de seks siste kampene for klubben.

Han kunne fullført sitt hattrick i 2. omgang, men kom ikke nærmere enn et stolpetreff.

I stedet satte Scott Brown inn to mål, mens sveitsiske Florian Kamberi reduserte en gang. Dermed ble det til slutt en komfortabel 5-2-seier til Celtic.

Kristoffer Ajer spilte hele kampen i gjestenes midtforsvar.