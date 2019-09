RBK-stjernen har vært i 11 klubber: Her er hans vanvittige Bulgaria-historie

Han har spilt i 11 klubber i seks ulike nasjoner, Bjørn Maars Johnsen - om man da ikke regner inn årene som knøttespiller i USA.

Han snakker fire språk godt, og kommer til Rosenborg etter å ha gått en vei mot toppfotballen svært få andre har gjort før ham.

Når 28-åringen gjester Rasmus&Saga, snakker vi selvsagt om Rosenborg.

Men denne ukes podcast er like mye en fortelling om en unggutt som bodde i USA med norsk far og amerikanske mor, og som dro til Norge som 16-åring for å prøve fotball-lykken.

Bulgaria og Skottland

Det aller siste kapitlet i den historien handler så langt om to mål mot Lillestrøm og meget sterk tro på seier også i Østerrike på torsdag.

Men på veien får vi et innblikk i hvordan spissen har tenkt foran hvert av sine klubbvalg, hvordan han opptrer i garderoben - og også noen helt vanvittige historier fra livet i fotball-Europa.

Blant annet snakker vi om tiden hans i Bulgaria, hvor Maars Johnsen spilte for Litex. Der opplevde han mildt sagt et par bisarre ting. Og forholdet til manageren i skotske Hearts... Dette vies god tid i podcasten.

Lærte av legende

Samtidig sitter Maars Johnsen på aller flest positive minner. Det var på spansk nivå tre han forsto at han kunne bli toppspiller - blant annet ved hjelp av en tidligere mesterligaprofil. Og han lærte mye av en bulgarsk landslagslegende i tiden før han havnet i Skottland.

Mot slutten av podkasten forteller Maars Johnsen også om bokplanene sine. Men han letter altså bra på sløret rundt sine tanker om fotball og hva han har opplevd i den timeslange sendinga.

