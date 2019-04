Fem snakkiser etter Mjøndalen-TIL: «Hvordan kunne du bomme der, Mikael?»

1) Espejords retur

Runar Espejord har ikke vært i en TIL-tropp siden 25. august 2018. Det er nesten åtte måneder siden. I mellomtiden har det vært skrevet et titall saker om når TILs mye omtalte spiss skulle komme tilbake fra skademarerittet.

Det tok månedsvis før TIL valgte å sende Espejord under kniven, noe som skjedde midt i desember. Tiden frem til nå har vært mye prøving og feiling med tanke på Espejords comeback.

Og mandag 2. påskedag var dagen kommet for at Espejord var tilbake i TIL-troppen. Riktignok trodde ingen at tromsøværingen skulle starte oppgjøret, og det var derfor som forventet da han kom inn syv minutter før full tid.

Tilfeldig eller ikke – de siste syv minuttene, pluss fem tilleggsminutter, var TILs beste periode i oppgjøret. Espejord scoret ikke, men hadde noen fine involveringer. Viktigst av alt skapte han litt plass for lagkameratene sine, bare med egen tilstedeværelse.

2) Tabben som ga «Gutan» tilbake troen på seg selv

«Gutan» så egentlig ganske ufarlige ut offensivt både før pause, og i de første minuttene av andre omgang. Så kom øyeblikket som ga TIL nødvendig selvtillit etter 53 minutters spill. Onni Valakari fikk ballen innenfor Mjøndalens 16-meter. Avslutningen var hverken spesielt hard eller godt plassert. Rett til venstre langs bakken for Mjøndalen-keeper Julian Faye Lund burde sistnevnte enkelt plukket ballen. I stedet gjorde han en kjempebrøler, og ballen gikk rett i nettet.

Selv om Mjøndalen hadde sine perioder den siste drøye halvtimen var det TIL som skapte flest muligheter, og kunne tatt med seg tre poeng nordover med litt mer dyktighet.

Målet i seg selv var nok av det ufortjente slaget, men gjorde at spillerne fikk spillerne mer tro på det de selv drev med. Dueller som tidligere i kampen ble tapt, ble nå vunnet. Pasninger som tidligere ble brutt, nådde nå helt frem.

Selv om Mjøndalen vant 9–7 i sjansestatistikken er det forståelig om TIL føler en skuffelse fordi de ikke vant. Den største årsaken finner du i punktet under.

3) Gigantsjansen

For etter snaue 86 minutter kom sjansen Mikael Norø Ingebrigtsen kommer til å huske i lang tid. Et slapt tilbakespill fra en Mjøndalen-spiller mot nevnte Faye Lund gjorde at Ingebrigtsen så sin sjanse. Han jaktet ballen, og rakk den akkurat foran keeper. Elegant kom han seg forbi med målvakten halsende etter. Fra kanten av femmeteren var det bare å sette ballen i åpent mål.

I stedet traff Ingebrigtsen i nettveggen, og kunne fortvile. For i 99 av 100 tilfeller scorer nok den normalt sett treffsikre tromsøværingen på slike gigantsjanser. Her kunne han både scoret sitt andre mål for sesongen, og viktigst av alt, sørget for tre poeng med nordover.

Men spørsmålet i kveld er uansett, hvordan kunne du bomme der, Mikael?

4) Formasjonsendringen

TIL har gjennom de første tre seriekampene spilt med fire forsvarsspillere. Ikke helt vanlig for et TIL-lag som i Valakaris regime stort sett har spilt med tre midtstoppere og to vingbacker. Men mot Mjøndalen gikk Valakari tilbake til den gamle og velkjente organiseringen i forsvarsrekka.

iTromsø er kjent med at det internt i TIL var et ønske om å få dette til da trebackslinja tidligere har gitt en større trygghet defensivt. Mot Mjøndalen fikk dette mildt sagt en dårlig start. Ikke bare slapp TIL inn 0–1 etter 13 minutter. De første 20 minuttene var hele laget ikke spesielt påkoblet, og TIL var heldige som ikke lå under med mer.

Litt bedre ble det inn mot pause, men i starten av andreomgang virket TIL på ingen måte trygge defensivt. Mjøndalen fant rom både på sidene og sentralt i banen.

TIL utlignet som nevnt litt ut av ingenting etter 53 minutter, noe som ga mer ro. Likevel kom Mjøndalen til muligheter, blant annet etter 68 minutter, og ikke minst etter 76 minutter da Jacob Karlstrøms ubesluttsomhet nesten ga hjemmelaget ledelsen. Jeg er usikker på hvor klok Valakari egentlig ble av denne defensive opptredenen, og jeg blir ikke overrasket dersom de i neste kamp er tilbake til en forsvarsfirer.

5) 18, 8, 13, 11!

Tallene over er minuttene når TIL har sluppet inn mål i de første fire seriekampene. Altså både mot Ranheim, Viking, VIF og mandag kveld Mjøndalen. Det ligger i kortene at TIL ikke kan «starte» kampene med ett mål i minus.

Hva som er galt med TILs inngang til kampene vet bare spillere og trenerteam. Men faktum er at når det skjer fire ganger på rad, så kan noe med fordel endres for å skape en bedre start. Hendelsene er rett og slett ikke lenger tilfeldig.

Ofte ligger kampforberedelser på de små detaljene, så det blir vanskelig å si hva «Gutan» bør endre på for å stille bedre rustet. Ingen går jo ut på banen og tenker at de skal slippe inne kampens første mål. Vissheten om at TIL slipper inn imot tidlig i kampene er i hvert fall der – både for laget selv, og motstanderen.

En slik marerittaktig start på kampene må TIL snarest bort fra. Da er det håp, for både ett og tre poeng.