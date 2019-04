Hevder at Manchester United kommer til Norge i sommer

Kristiansund blir trolig Manchester Uniteds motstander i Oslo i sommer, ifølge Tidens Krav.

– He, he. Det kan hende, sier Ole Gunnar Solskjær om ryktet.

Onsdag hevdet Dagbladet at den engelske storklubben spiller mot Vålerenga på Ullevaal stadion og at kampen vil bli spilt i tidsrommet 28. juli–3. august, altså under Norway Cup. Torsdag betegnet Vålerenga saken som «fake news» på Twitter.

Ifølge Tidens Krav tyder alt på at det er Kristiansund som skal møte Ole Gunnars Solskjærs menn på Norges nasjonalarena. Klubben ønsker verken å bekrefte eller avkrefte ryktet overfor lokalavisen.

Solskjær er oppvokst i Kristiansund og spilte for Clausenengen før han signerte for Molde. I 1996 gikk turen til Manchester United.

Dette er langt fra første gang en storklubb besøker den norske hovedstaden.

Tidligere har både United, Liverpool, Arsenal, Real Madrid og Barcelona lagt en oppkjøringskamp til Norge.